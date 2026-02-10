Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thăm, tặng quà Tết Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần Vĩnh Phúc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, trao quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà Tết cho Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần Vĩnh Phúc.

Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần Vĩnh Phúc đang chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng tâm thần cho 280 đối tượng và được phân thành 7 khu vực; trong đó, có nhiều bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nặng và mắc các bệnh nền. Những năm qua, Trung tâm đã đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, trị liệu, bảo đảm chế độ ăn theo quy định 2 triệu đồng/tháng, phù hợp với thể trạng từng đối tượng, nhất là những trường hợp mắc các bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, huyết áp... Nhờ đó, nhiều đối tượng đã phục hồi được các chức năng, cải thiện tình hình sức khỏe và trở về hòa nhập với cộng đồng.

Về công tác chăm lo Tết, Trung tâm đã xây dựng các phương án, phân công lực lượng trực 24/24 giờ, bảo đảm mỗi ca trực có từ 20-23 người. Đồng thời, dự trù nguồn thuốc, bảo đảm việc thăm khám, tư vấn sức khỏe, điều trị bệnh, phục hồi chức năng cho các đối tượng như ngày thường; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi, đầm ấm cho các đối tượng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu động viên, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần Vĩnh Phúc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh mong muốn tập thể Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, tận tâm, tận lực chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho các đối tượng tâm thần.

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm chủ động xây dựng các phương án, bố trí lực lượng trực Tết, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm mang đến cái Tết đầm ấm, đủ đầy cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ và các đối tượng đang điều trị. Qua đó, tạo thêm niềm vui, động lực để người bệnh yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã thăm hỏi, chúc tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang điều trị tại Trung tâm đón Xuân mới vui tươi, dồi dào sức khỏe; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các cơ quan chức năng trong tỉnh chăm lo hiệu quả cho những người yếu thế trong xã hội.

Thuý Hường