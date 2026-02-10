Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thăm, chúc Tết Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chiều 10/2, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tại buổi thăm, báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Đơn vị là bệnh viện hạng I, tuyến chuyên môn cao nhất của tỉnh, quy mô 1.650 giường bệnh, với 42 khoa, phòng, trung tâm và 1.583 cán bộ, nhân viên, trong đó có 415 bác sĩ. Năm 2025, Bệnh viện khám, chữa bệnh cho gần 395 nghìn lượt người, thực hiện hơn 15.600 ca phẫu thuật, nhiều kỹ thuật cao ngang tầm tuyến Trung ương; tỷ lệ chuyển tuyến giảm còn 0,009%.

Để phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực 4 cấp 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trên 3.000 đơn vị máu và các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, tai nạn, thảm họa. Đồng thời, Bệnh viện chuẩn bị 600 suất quà Tết và phối hợp các đơn vị tài trợ trao gần 2.000 suất quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trước những kết quả trên, đồng chí Bùi Đức Hinh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng chí đề nghị Bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong khám, chữa bệnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí lưu ý Bệnh viện cần chăm lo tốt đời sống cán bộ, nhân viên y tế; tổ chức trực chuyên môn 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng cấp cứu, xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm người dân đón Tết an toàn, bình yên. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội, chăm lo, tặng quà cho người bệnh, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện trong dịp Tết.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chúc Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh đón Xuân Bính Ngọ vui tươi, an khang, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lê Minh