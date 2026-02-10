Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Ngày 10/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào dự kiến lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 trình tại Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo dự kiến lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa ХХ, nhiệm kỳ 2026-2031 trình tại Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba.

Đối với đại biểu Quốc hội: Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ Hai; kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và số lượng người do Trung ương giới thiệu theo Văn bản số 124 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, để đảm bảo số dư cần thiết theo quy định, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự kiến đưa ra khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI số lượng 3 người và lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm 29 người, trong đó: 21 người của tỉnh và 8 người do Trung ương giới thiệu để trình xin ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh: Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ Hai; kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 157 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 và để đảm bảo số dư theo quy định, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến đưa ra khỏi danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 là 19 người và dự kiến lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX gồm 138 người để trình tại Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các xã, các địa điểm bầu cử để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, báo cáo chương trình hành động; Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các đơn vị bầu cử rà soát lại các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử, rà soát danh sách cử tri sắp xếp đảm bảo khoa học theo quy định, đúng luật.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo: Cấp bổ sung kinh phí để tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng, các cơ quan, đơn vị dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt năm 2026; dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước. Báo cáo dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án của UBND tỉnh về phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo một số nội dung về phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với nội dung Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện hỗ trợ. Đối với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về Đề án của UBND tỉnh về phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 giao cho các cơ quan soạn thảo, Văn phòng Tỉnh ủy rà soát lại để ban hành.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Lê Hoàng