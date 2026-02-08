Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà Tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạo Trù

Chiều 8/2, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đến thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và xã Đạo Trù.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển; trong đó, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của phát triển bền vững.

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo đa chiều nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, vùng khó khăn, vùng chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Trong không khí đầm ấm, vui tươi của những ngày giáp Tết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các tầng lớp Nhân dân tỉnh Phú Thọ nói chung, xã Đạo Trù và thôn Đồng Pheo nói riêng tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận; tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực lao động sản xuất, kinh doanh; quan tâm chăm lo cho con em học tập.

Các gia đình còn khó khăn nỗ lực vươn lên, cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, sớm thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; truyền dạy cho thế hệ trẻ các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc như hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu, Sình Ca của đồng bào Cao Lan, hát Xoan, cồng chiêng của đồng bào Mường...

Qua đó góp phần làm giàu bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, những chia sẻ, động viên kịp thời và đầy ý nghĩa của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để tỉnh Phú Thọ vững tin bước vào năm 2026 với khí thế mới và quyết tâm chính trị cao.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Phú Thọ đã ưu tiên huy động hàng trăm tỷ đồng từ nhiều nguồn lực để chăm lo cho người có công, hộ nghèo, người yếu thế và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là công tác an sinh xã hội không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, mà hướng tới xây dựng hệ thống an sinh bao trùm, đa tầng, bền vững, tạo cơ hội bình đẳng để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Trong năm 2025, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phú Thọ đã kết nối các nguồn lực xã hội, huy động trên 142 tỷ đồng để chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã trao 200 suất quà tặng người cao tuổi, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên và người có uy tín trên địa bàn xã Đạo Trù.

Tại chương trình, tỉnh Phú Thọ cũng trao tặng 10 ngôi nhà, tổng trị giá 600 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở. Xã Đạo Trù tiếp nhận 960 triệu đồng ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chăm lo đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, theo phân công của Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh các phần quà Tết gồm bánh, sữa và tiền mặt với tổng trị giá trên 500 triệu đồng, góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến niềm vui và sự ấm áp cho người dân trong dịp Tết.

Trong khuôn khổ chương trình, xã Đạo Trù cũng tổ chức “Chợ Tết 0 đồng”, hỗ trợ 350 người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, góp phần giúp bà con đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Lê Minh