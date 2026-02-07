Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam

Chiều 7/2, Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (Khu công nghiệp Thụy Vân) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 dành cho đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Công ty và Ban Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh trao quà hỗ trợ công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thường niên, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp đối với đời sống vật chất, tinh thần của người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp, tạo động lực thi đua lao động sản xuất.

Chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động giao lưu, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa tặng người lao động. Nhân dịp này, Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam đã trao 20 suất quà Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự sẻ chia, động viên, giúp người lao động yên tâm đón Tết.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi.

Lãnh đạo Công ty và Ban Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi văn nghệ.

Phát biểu tại chương trình, ông Park Hyung Che - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yakjin Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động đã luôn nỗ lực, đồng hành cùng sự phát triển của công ty trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Không khí Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Công ty để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân mới.

Thông qua chương trình, Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam tiếp tục khẳng định mục tiêu không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết; góp phần bồi đắp niềm tin của công nhân lao động đối với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Lê Minh