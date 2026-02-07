Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam

Chiều 7/2, Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (Khu công nghiệp Thụy Vân) tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 dành cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam

Lãnh đạo Công ty và Ban Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh trao quà hỗ trợ công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thường niên, thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp đối với đời sống vật chất, tinh thần của người lao động mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp, tạo động lực thi đua lao động sản xuất.

Chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; hoạt động giao lưu, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa tặng người lao động. Nhân dịp này, Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam đã trao 20 suất quà Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự sẻ chia, động viên, giúp người lao động yên tâm đón Tết.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam

Lãnh đạo Công ty và Ban Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi văn nghệ.

Phát biểu tại chương trình, ông Park Hyung Che - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yakjin Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động đã luôn nỗ lực, đồng hành cùng sự phát triển của công ty trong suốt thời gian qua. Ông khẳng định người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam

Không khí Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Công ty để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân mới.

Thông qua chương trình, Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam tiếp tục khẳng định mục tiêu không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết; góp phần bồi đắp niềm tin của công nhân lao động đối với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công ty Khu Công nghiệp Thụy Vân Người lao động Việt nam Chương trình Công đoàn Công nhân lao động tết sum vầy Tết nguyên đán Không khí
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long