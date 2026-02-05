Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tặng 115 suất quà cho hộ nghèo xã Thu Cúc

Chiều 5/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo và trường học trên địa bàn xã Thu Cúc nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh.

Tặng 115 suất quà cho hộ nghèo xã Thu Cúc

Đoàn công tác trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Thu Cúc.

Tại buổi trao quà, đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thu Cúc. Những phần quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đối với các hộ nghèo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, góp phần động viên bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tặng 115 suất quà cho hộ nghèo xã Thu Cúc

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết gia đình ông Sùng A Tủa, hộ cận nghèo ở khu Mỹ Á.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Tặng 115 suất quà cho hộ nghèo xã Thu Cúc

Các đại biểu thăm, chúc Tết và trao tặng 2 bếp nấu không khói cho Trường Mầm non Thu Cúc 2.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 15 suất quà trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”; Hội Doanh nhân tỉnh đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã và 2 bếp nấu không khói cho Trường Mầm non Thu Cúc 2.

Trước đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết 2 gia đình dân tộc Mông thuộc diện hộ nghèo tại khu Mỹ Á.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ Tặng quà Tết nguyên đán Tặng quà tết Hộ nghèo Gia đình chính sách
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long