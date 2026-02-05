Tặng 115 suất quà cho hộ nghèo xã Thu Cúc

Chiều 5/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo và trường học trên địa bàn xã Thu Cúc nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh.

Đoàn công tác trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Thu Cúc.

Tại buổi trao quà, đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thu Cúc. Những phần quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đối với các hộ nghèo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, góp phần động viên bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết gia đình ông Sùng A Tủa, hộ cận nghèo ở khu Mỹ Á.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Các đại biểu thăm, chúc Tết và trao tặng 2 bếp nấu không khói cho Trường Mầm non Thu Cúc 2.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 15 suất quà trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”; Hội Doanh nhân tỉnh đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã và 2 bếp nấu không khói cho Trường Mầm non Thu Cúc 2.

Trước đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết 2 gia đình dân tộc Mông thuộc diện hộ nghèo tại khu Mỹ Á.

Đức Anh