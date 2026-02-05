Xã Vạn Xuân trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

{title}
Sáng 5/2, xã Vạn Xuân tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Lương ở khu 15. Đây là món quà ý nghĩa, giúp gia đình có chỗ ở ổn định để vươn lên trong cuộc sống.
Lãnh đạo xã Vạn Xuân trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Lương, khu 15.
Gia đình ông Nguyễn Công Lương là một trong những hộ nghèo, cuộc sống khó khăn. Bản thân ông thường xuyên đau ốm, con gái bị khuyết tật, mọi chi phí sinh hoạt chỉ dựa vào nguồn thu nhập công nhân ít ỏi của người vợ. Nhiều năm qua, 4 nhân khẩu phải sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.
Trước hoàn cảnh đó, chính quyền xã Vạn Xuân đã huy động nguồn lực xã hội hóa, tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng. Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà mới có diện tích 50m2 với tổng trị giá 260 triệu đồng đã chính thức hoàn thành.
Việc bàn giao nhà tình nghĩa ngay trước thềm năm mới là minh chứng cho truyền thống “lá lành đùm lá rách”, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương Vạn Xuân ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.
Minh Hải – Đặng Khánh
