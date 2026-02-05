Xã hội
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thân Hà trao 600 suất quà “Xuân ấm áp - Tết yêu thương"

Doanh nhân Trịnh Thị Hà - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thân Hà (Phúc Yên) vừa trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lãng, phường Phúc Yên và một số địa phương trong, ngoài tỉnh.

Doanh nhân Trịnh Thị Hà trao quà cho các gia đình thương, bệnh binh, bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Lãng.

Doanh nhân Trịnh Thị Hà hiện lãnh đạo 3 công ty xây dựng, đang triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, khu đô thị, các công trình hạ tầng quan trọng với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Các công ty do bà điều hành tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động và gần 200 cán bộ kỹ thuật, nhân viên với mức thu nhập ổn định.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nhân Trịnh Thị Hà tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Giai đoạn 2020 - 2022, công ty đã hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng xây dựng 32 nhà nhân ái cho người nghèo trên địa bàn thành phố Phúc Yên (cũ). Năm 2025, doanh nhân đã trích một phần lợi nhuận của doanh nghiệp và cá nhân trao 600 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Lãng, phường Phúc Yên và một số địa phương trong, ngoài tỉnh.

Thông qua Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, doanh nhân Trịnh Thị Hà đã ủng hộ 10 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, lan tỏa sự yêu thương, góp phần động viên, khích lệ tinh thần để các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón Tết ấm áp.

