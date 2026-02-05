Trao quà Tết tặng hộ nghèo tại xã Hải Lựu

{title}
{publish}
{head}
Sáng 5/2, đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Hải Lựu.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao phát biểu tại chương trình .
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao trao quà Tết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hộ nghèo xã Hải Lựu.
Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Hoàng Xuân Giao khẳng định: Tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi suất quà là sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đối với các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong muốn các hộ nghèo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động học hỏi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Giao đã trao 25 suất quà Tết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã Hải Lựu.
* Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô tổ chức chương trình trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Lựu.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô trao quà Tết cho hộ nghèo xã Hải Lựu.
Tại chương trình, đồng chí Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô đã trao 100 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình trao quà Tết.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Lựu đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sung túc hơn.
Hà Giang - Đức Thiện
baophutho.vn Chiều 5/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng...
baophutho.vn Ngày 5/2, đoàn công tác đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc...
baophutho.vn Sáng 5/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Chi hội Gia đình trẻ bại não Phú Thọ tổ chức chương trình “Xuân yêu...
baophutho.vn Sáng 5/2, xã Vạn Xuân tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Lương ở khu 15. Đây là món quà ý nghĩa, giúp...
baophutho.vn Doanh nhân Trịnh Thị Hà - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thân Hà (Phúc Yên) vừa trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho các...
baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao 97...
baophutho.vn Sáng 5/2, tại Nhà văn hóa tổ 3, phường Kỳ Sơn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình...