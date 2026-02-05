Trao quà Tết tặng hộ nghèo tại xã Hải Lựu

Sáng 5/2, đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Hải Lựu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao phát biểu tại chương trình .

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao trao quà Tết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hộ nghèo xã Hải Lựu.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Hoàng Xuân Giao khẳng định: Tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi suất quà là sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh đối với các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong muốn các hộ nghèo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động học hỏi, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Giao đã trao 25 suất quà Tết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã Hải Lựu.

* Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô tổ chức chương trình trao quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Lựu.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô trao quà Tết cho hộ nghèo xã Hải Lựu.

Tại chương trình, đồng chí Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô đã trao 100 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình trao quà Tết.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Lựu đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sung túc hơn.

Hà Giang - Đức Thiện