Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 5/2, đoàn công tác đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà một số doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông tặng quà người lao động Công ty TNHH Yi Da Việt Nam.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty PangRim Neotex (phường Nông Trang); Công ty TNHH Bao bì Anh Minh, Cụm công nghiệp Lương Sơn (xã Sơn Lương), Công ty TNHH Yi Da Việt Nam (xã Cẩm Khê).

Các đồng chí: Phó trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hà Đức Quảng trao quà Tết tặng người lao động Công ty TNHH Bao bì Anh Minh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc Tết tập thể lãnh đạo, người lao động. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi và có một cái Tết đủ đầy. Đồng chí khẳng định, mỗi việc làm cụ thể, thiết thực của doanh nghiệp là nguồn động viên, khích lệ người lao động.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Đông và đoàn công tác đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông trao quà cho Trường Tiểu Học Mỹ Lung, xã Sơn Lương.

Cũng trong chương trình công tác, đoàn đã đến dự lễ bàn giao công trình sửa chữa, nâng cấp nhà 2 tầng, với 8 phòng học của Trường Tiểu học Mỹ Lung, xã Sơn Lương.

Trường Giang