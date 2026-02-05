Xã hội
Trao 50 suất quà Tết tặng trẻ bại não nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 5/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Chi hội Gia đình trẻ bại não Phú Thọ tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi và Chi hội Gia đình trẻ bại não Phú Thọ trao quà Tết tại chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà Tết tặng các gia đình có trẻ bại não trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm do Hội Doanh nghiệp trẻ cùng các nhà hảo tâm tài trợ, đồng thời hỗ trợ 200.000 đồng tiền đi lại cho các gia đình tham dự.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp sẻ chia, kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với trẻ em khuyết tật. Đây là hoạt động thường niên được duy trì vào mỗi dịp Tết cổ truyền, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trần Tuấn


