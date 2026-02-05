Trao 50 suất quà Tết tặng nạn nhân chất độc da cam tại phường Kỳ Sơn

Sáng 5/2, tại Nhà văn hóa tổ 3, phường Kỳ Sơn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết tặng các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao quà tại chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà Tết, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với các gia đình nạn nhân, giúp họ vơi bớt khó khăn, đón Tết đầm ấm hơn.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà tại chương trình.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, cùng chung tay chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Nguyễn Thúy