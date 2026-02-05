Trao 50 suất quà Tết tặng nạn nhân chất độc da cam tại phường Kỳ Sơn

{title}
{publish}
{head}
Sáng 5/2, tại Nhà văn hóa tổ 3, phường Kỳ Sơn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết tặng các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao quà tại chương trình.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà Tết, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với các gia đình nạn nhân, giúp họ vơi bớt khó khăn, đón Tết đầm ấm hơn.
Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà tại chương trình.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, cùng chung tay chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Nguyễn Thúy
baophutho.vn Chiều 5/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng...
baophutho.vn Ngày 5/2, đoàn công tác đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc...
baophutho.vn Sáng 5/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Chi hội Gia đình trẻ bại não Phú Thọ tổ chức chương trình “Xuân yêu...
baophutho.vn Sáng 5/2, xã Vạn Xuân tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Công Lương ở khu 15. Đây là món quà ý nghĩa, giúp...
baophutho.vn Sáng 5/2, đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, trao quà Tết cho các...
baophutho.vn Doanh nhân Trịnh Thị Hà - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thân Hà (Phúc Yên) vừa trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho các...
baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao 97...