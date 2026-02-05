Xã hội
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tặng 280 phần quà Tết tại các phường Phúc Yên, Xuân Hòa

Sáng 5/2, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Công ty tổ chức trao 280 phần quà Tết tặng các gia đình người có công với cách mạng và gia đình hoàn cảnh đặc biệt tại phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát biểu tại buổi trao quà.

Tại buổi lễ, ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chia sẻ: “Với mục tiêu trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại, Toyota Việt Nam luôn chú trọng triển khai các hoạt động đóng góp xã hội trong các lĩnh vực như an toàn giao thông, giáo dục, môi trường và phát triển cộng đồng”.

Ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trao quà tặng người có công với cách mạng và gia đình hoàn cảnh đặc biệt tại phường Phúc Yên.

Ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và lãnh đạo phường Phúc Yên trao quà tặng gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Hoạt động này là một trong những chương trình xã hội ý nghĩa được duy trì thường niên từ năm 1997, thể hiện sự gắn bó và đồng hành lâu dài của Toyota Việt Nam với cộng đồng địa phương. Kiên định với mục tiêu trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại, Công ty tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động đóng góp xã hội song hành cùng sản xuất kinh doanh, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và tập trung vào các lĩnh vực an toàn giao thông, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường.

Đại diện lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và phường Xuân Hòa trao quà tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại tỉnh Phú Thọ, bên cạnh chương trình trao tặng quà Tết, Công ty còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Xây dựng và phủ xanh trường học, trao tặng sân chơi từ lốp tái chế, tặng tranh truyện Nhật Bản cho học sinh tiểu học, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường hướng tới chuyển đổi xanh. Đến nay, Công ty đã đóng góp hơn 32 triệu USD cho các hoạt động xã hội, qua đó, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển bền vững, hạnh phúc và thịnh vượng của tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lê Minh


Lê Minh

