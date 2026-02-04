Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ gặp mặt xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 4/2, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ thông tin một số kết quả đạt được trong năm 2025.

Gặp mặt đầu xuân là hoạt động được Công ty duy trì nhiều năm qua, thể hiện nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, sự trân trọng đối với các thế hệ lãnh đạo tỉnh đã luôn đồng hành, quan tâm và ủng hộ sự phát triển của Công ty.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ đã thông tin một số kết quả nổi bật mà Công ty đã đạt được trong năm vừa qua. Năm 2025, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết của toàn bộ cổ đông, người lao động, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra.

Tổng doanh thu đạt gần 399 tỷ đồng, tăng 2,8% so với kế hoạch và nộp ngân sách Nhà nước trên 30 tỷ đồng. Các nhà máy nước đã được tự động hóa, các chỉ số về tỷ lệ bao phủ, chất lượng nước, tỷ lệ thất thoát nước đều nằm trong nhóm dẫn đầu của ngành nước Việt Nam.

Công ty đã hoàn thành cấp nước cho các xã Thu Cúc, Lai Đồng, Thạch Khoán, Cự Đồng và Võ Miếu; được chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy nước tại xã Vạn Xuân, chuẩn bị tham gia đấu thầu Nhà máy nước xã Hiền Lương.

Năm 2026, Công ty tập trung nâng cao công tác quản trị, quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; hiện đại hóa cấp nước, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; mở rộng tỷ lệ bao phủ nước sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Nhân dân và sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ đạt được trong thời gian qua; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới, chúc tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên công ty tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới. Các đồng chí mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Hằng - Cao Tuấn