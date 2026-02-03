Phường Hòa Bình trao 939 suất quà Tết tặng hộ hoàn cảnh khó khăn

Chiều 3/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Hòa Bình tổ chức chương trình trao quà “Tết Nhân ái” cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị tài trợ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoà Bình Nguyễn Đức Dũng trao quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, phường Hòa Bình đã trao 939 suất quà, với tổng trị giá khoảng 480 triệu đồng tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nguồn quà được tiếp nhận từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Quỹ “Vì người nghèo” phường, Quỹ “Tết Nhân ái” cùng sự ủng hộ của 9 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường Hòa Bình giảm còn 0,36%. Phường xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Phường đặc biệt quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trao quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoà Bình trao Thư cảm ơn các đơn vị đã đồng hành trong công tác chăm lo Tết cho Nhân dân.

Các hộ khó khăn nhận quà từ Quỹ “Vì người nghèo” phường và các đơn vị tài trợ.

Phát biểu tại buổi trao quà, lãnh đạo phường Hòa Bình nhấn mạnh, việc chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tinh thần nhân văn sâu sắc của cộng đồng. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấm, vui tươi.

Hồng Duyên