Trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hợp Kim

Tại Nhà văn hóa xã Hợp Kim, Tổ công tác số 7 của tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hợp Kim . Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và Đảng ủy xã Hợp Kim.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Những phần quà Tết trao tặng cho các hộ nghèo thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, an toàn và nghĩa tình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Hợp Kim.

Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác đã trao tặng 54 suất quà Tết của tỉnh cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hợp Kim, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng (gồm gạo và tiền mặt).

Bên cạnh đó, Tổ công tác số 7 đã huy động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo và hỗ trợ kinh phí xây dựng sân chơi thể thao cho Đảng ủy xã Hợp Kim; tặng các thiết bị trường học mầm non cho xã Hợp Kim với tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

Đoàn công tác trao biểu trưng tặng công trình sân chơi thể thao cho Đảng ủy xã Hợp Kim.

Đoàn công tác trao biểu trưng tặng các thiết bị cho trường học mầm non xã Hợp Kim.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác đã đến thăm và dâng hương tại 2 di tích văn hóa, lịch sử cấp tỉnh là đình Lập và chùa Bôi trên địa bàn xã Hợp Kim.

Đỗ Huyền