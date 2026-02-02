Bộ CHQS tỉnh: Tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”

Ngày 2/2, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại xã Đức Nhàn, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất; lãnh đạo xã Đức Nhàn và các đơn vị đồng hành với chương trình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đức Nhàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Sa Thị Đủ, xóm Nà Mười là mẹ liệt sĩ.

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương trao quà của Chủ tịch nước Lương Cường cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Đức Nhàn.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” được Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn đóng quân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời giáo dục, khơi dậy trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT tỉnh, đoàn viên thanh niên nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương trao quà của Tỉnh ủy cho các gia đình chính sách.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quà cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự.

Các đại biểu trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, giúp CBCS yên tâm trực Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Thi đấu các môn thể thao dân tộc.

Thi gói bánh chưng.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; tổ chức thi gói, nấu bánh chưng; các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như kéo co, đẩy gậy.

Cùng với đó là hoạt động thăm hỏi, trao tặng 658 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng nặng do thiên tai và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tặng quà cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự xuất ngũ năm 2025 và công dân chuẩn bị nhập ngũ trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống “Quân với dân như cá với nước”. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp Chương trình “Tết quân dân” được Bộ CHQS tỉnh (trước đây là Bộ CHQS các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) tổ chức theo chủ trương của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã; Tỉnh ủy Phú Thọ trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mạnh Hùng