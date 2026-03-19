Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng các dự án

Chiều 19/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo dự thảo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II; dự thảo Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; khó khăn, vướng mắc trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Trong quý I/2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch đều tăng trưởng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 29,7 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách đạt khoảng 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 29,4% dự toán; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 704 triệu USD, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng, an ninh giữ vững. Tỉnh tổ chức tốt các hoạt động chào mừng thành công và triển khai Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng; đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, tỉnh tập trung triển khai, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển vùng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045. Đề án được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 với nhiều kết quả tích cực về quy mô, tốc độ và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, hướng đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 11-12%/năm với mô hình lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực chính.

Đối với chỉ tiêu giai đoạn 2031-2045, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân phấn đấu trên 8,0%/năm. Đóng góp của nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng GRDP năm 2045 đạt trên 65%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời cho ý kiến vào dự thảo Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội quý I/2026, đồng thời thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, nhất là những hạn chế về tính bền vững của tăng trưởng, hạ tầng, công tác bồi thường GPMB, chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số ở cơ sở.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt, chủ động, đồng bộ hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Đối với Sở Tài chính chủ động tham mưu điều hành, thường xuyên cập nhật các kịch bản phát triển; tăng cường nghiên cứu, phân tích, dự báo tác động của các yếu tố bên ngoài; rà soát, bảo đảm các nguồn thu ngân sách, nhất là từ đất; tập trung triển khai các dự án lớn, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Xây dựng khẩn trương ban hành hệ số K, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu san lấp và các mỏ khoáng sản; bảo đảm tiến độ các dự án xây dựng, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm bảo đảm tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp không thấp hơn 2,8%.

Ngành Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng.

Ngân hàng Nhà nước tập trung nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, đầu tư và hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở xã hội. Ban Quản lý các khu công nghiệp bám sát tiến độ các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đôn đốc các dự án thứ cấp sớm đi vào hoạt động, ổn định sản xuất, đồng thời làm tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Các sở, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo theo hướng cụ thể, rõ ràng, thể hiện được vai trò, đóng góp riêng của từng ngành, từng lĩnh vực.

Xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn gắn với các mốc thời gian cụ thể, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Giao Sở Tài chính chủ trì tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện Đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác GPMB, khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 43 dự án trọng điểm, trong đó có 18 dự án đầu tư công và 25 dự án ngoài ngân sách. Đã có 2 dự án hoàn thành công tác GPMB.

Trên địa bàn tỉnh có 2 dự án lớn, trọng điểm của Trung ương gồm: Tiểu dự án GPMB dự án ĐTXD tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Tiểu dự án GPMB thuộc dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì với tổng kinh phí thực hiện bồi thường, GPMB khoảng 8.856 tỷ đồng, diện tích cần GPMB là 233,64 ha.

Công tác GPMB đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và là một trong các giải pháp để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi sáp nhập, tỉnh đã ban hành 6 cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo hành lang pháp lý cho các địa phương triển khai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số địa phương, trong đó tập trung vào một số nguyên nhân.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Xác định công tác bồi thường GPMB là nhiệm vụ quan trọng cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt với sự trách nhiệm cao. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ để tăng cường trao đổi thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; chủ động rà soát các công trình phải bố trí tái định cư trong cả giai đoạn 2026 - 2030 để bố trí quy hoạch tái định cư.

Tăng cường quản lý đất đai, đặc biệt là đất công ích, đất chưa cho thuê và các tài sản trên đất. Thực hiện đúng trình tự thủ tục hồ sơ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quy định, chủ động vận dụng linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phân công cán bộ nắm bắt kịp thời, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và đề nghị các đơn vị làm tốt công tác báo cáo, kịp thời nắm bắt khó khăn để có giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

