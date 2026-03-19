Khối thi đua các Bệnh viện đa khoa ký kết giao ước thi đua

Sáng 19/3, Khối thi đua các Bệnh viện đa khoa trực thuộc Sở Y tế tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Khối thi đua các Bệnh viện đa khoa thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, 8 bệnh viện đa khoa trong khối thống nhất hành động theo chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Theo đó, các đơn vị xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mạng lưới y tế vững mạnh; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, điều trị.

Phong trào thi đua hướng tới phát huy vai trò của đội ngũ y, bác sĩ, mỗi cá nhân trở thành “cây sáng kiến”, chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, các bệnh viện chú trọng xây dựng môi trường y tế an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp; nâng cao y đức, rèn luyện y thuật, góp phần phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối cũng thống nhất cụ thể hóa nội dung thi đua thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sự gắn kết và lan tỏa tinh thần thi đua.

Việc ký kết giao ước thi đua không chỉ mang ý nghĩa hình thức mà còn là cam kết trách nhiệm của lãnh đạo các bệnh viện đa khoa trong việc phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt khối khám, chữa bệnh của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Gia Thái - Hoài Vũ