Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học

Xác định nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi năm học, thời gian qua, Chi bộ Trường THPT Minh Hòa tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn nhà trường. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh.

Mỗi giáo viên là đảng viên Chi bộ Trường THPT Minh Hòa luôn tận tình, trách nhiệm trong truyền tải kiến thức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường THPT Minh Hòa đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn, chủ yếu tuyển sinh từ các xã miền núi, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Không ít gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của nhà trường tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học.

Trước thực tế đó, Chi bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, tập thể.

Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai. Năm 2025, chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 1 đảng viên, tiếp nhận 1 đảng viên sinh hoạt tạm thời. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tiễn; thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học theo quy định. Nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được quan tâm; 100% cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp dạy học tích cực.

Bên cạnh nhiệm vụ dạy học, nhà trường tăng cường xây dựng nền nếp, kỷ cương; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động trải nghiệm nhân các ngày lễ lớn, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và kỹ năng sống cho học sinh.

Ngoài nâng cao chất lượng dạy và học, Trường THPT Minh Hòa còn tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động văn - thể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đồng chí Trịnh Việt Phương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Chi bộ luôn xác định phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên; đồng thời gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm sát sao đến từng học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường”.

Nhờ sự lãnh đạo sát sao của Chi bộ cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên rõ rệt. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thứ hạng của trường tăng 8 bậc so với năm học trước. Trong học kỳ I năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, tốt đạt 53,25%. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường có 13 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Đặc biệt, lần đầu tiên trường có học sinh đạt giải Nhì môn Vật lí và có học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Toán. Ngoài ra, đội tuyển tham gia Hội thi Quốc phòng - An ninh học sinh THPT cấp tỉnh cũng đạt 3 giải.

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong việc định hướng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Thời gian tới, Chi bộ Trường THPT Minh Hòa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Anh Thơ