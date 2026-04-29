Khép lại quá khứ trên nền tảng sự thật lịch sử

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), trên một số trang mạng xã hội của các tổ chức phản động ở hải ngoại lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử; kèm theo đó là các hoạt động tụ tập, biểu tình với lá cờ ba sọc của chính quyền Sài Gòn trước đây, gọi ngày 30/4 là “ngày Quốc hận”, xuyên tạc bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta là “nội chiến”... Những hành vi này bộc lộ tư tưởng cực đoan, thù hận, đi ngược lại sự thật lịch sử và xu thế hòa hợp, hòa giải dân tộc mà toàn thể Nhân dân Việt Nam đang nỗ lực vun đắp.

Những nội dung gây kích động thù hận trên trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân

Cần khẳng định rõ, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là tất yếu khách quan của lịch sử. Đó là kết quả của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại. Việc cố tình gọi ngày 30/4 là “ngày Quốc hận” thực chất nhằm phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận sự hy sinh to lớn của các thế hệ người Việt Nam vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Thắng lợi vĩ đại ngày 30/4/1975 là chiến thắng của cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chứ không phải là cái gọi là “nội chiến” như một số luận điệu xuyên tạc. Sự can thiệp sâu rộng của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam trong suốt nhiều năm đã làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột, biến nơi đây thành chiến trường của một cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới.

Chính quyền Sài Gòn khi đó tồn tại nhờ sự hậu thuẫn toàn diện về quân sự, kinh tế, chính trị từ bên ngoài, không đại diện cho ý chí và lợi ích của toàn thể nhân dân Việt Nam. Vì vậy, việc một số cá nhân, tổ chức cố tình “đánh đồng” cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta với một cuộc “nội chiến” là sự ngụy biện, nhằm phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất nước đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Những vết thương chiến tranh từng bước được hàn gắn, lòng người dần xích lại gần nhau hơn. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã trở về đầu tư, làm ăn, sinh sống, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, khép lại quá khứ không đồng nghĩa với việc phủ nhận lịch sử hay chấp nhận những cách nhìn sai lệch. Quá trình hòa hợp, hòa giải chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng sự thật. Không thể nói đến hòa giải khi một bộ phận vẫn nuôi dưỡng hận thù, xuyên tạc bản chất cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phủ nhận tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến, thậm chí sử dụng các biểu tượng của một thời kỳ chia cắt để kích động đối đầu. Những hành vi này không chỉ lạc lõng với thực tiễn mà còn cản trở tiến trình hòa hợp dân tộc, đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng người Việt Nam.

Thực tiễn phát triển của Việt Nam trong những năm qua là minh chứng rõ ràng, thuyết phục nhất để bác bỏ các luận điệu sai trái. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm tốt hơn trên thực tế; hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện; vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Đương nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn những khó khăn, thách thức cần tiếp tục khắc phục. Song những hạn chế đó không thể bị lợi dụng để xuyên tạc bản chất chế độ, càng không thể trở thành cái cớ để kích động hận thù, chia rẽ dân tộc. Lịch sử đã sang trang, và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ngày 30/4 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ngày non sông thu về một mối, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển. Tinh thần của ngày đại thắng ấy không phải là khơi dậy hận thù, mà là khẳng định giá trị của hòa bình, của đoàn kết dân tộc và khát vọng vươn lên.

Mỗi người Việt Nam hôm nay, dù ở bất cứ nơi đâu, cần nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, tôn trọng sự thật, gác lại định kiến, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Trung Tín