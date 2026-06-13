Giữ vững trận địa tư tưởng trong không gian số

Trong mọi giai đoạn của cách mạng, một quy luật mang tính tất yếu luôn được khẳng định: khi nền tảng tư tưởng vững chắc, cách mạng phát triển đúng hướng; khi nền tảng tư tưởng bị xuyên tạc, dao động, nguy cơ lệch hướng, suy thoái là hiện hữu. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là vấn đề có ý nghĩa sống còn, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ và tương lai của dân tộc.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và bùng nổ thông tin, nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không gian mạng đã và đang trở thành “trận địa tư tưởng” mới, nơi các luồng thông tin đa chiều tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong môi trường đó, nếu thiếu bản lĩnh, thiếu sự chủ động và sắc bén, chúng ta có thể bị động ngay trên chính “mặt trận” của mình.

Lực lượng Công an xã Đà Bắc tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận các nguồn thông tin chính thống trên các nền tảng mạng xã hội.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời yêu cầu kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thực tiễn tại xã Đà Bắc cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức, phương thức tuyên truyền và hiệu quả lan tỏa thông tin chính thống. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Đà Bắc đã phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác truyền thông. Hệ thống truyền thanh cơ sở được duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương; góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Đặc biệt, việc khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội đã tạo bước chuyển rõ nét trong công tác tuyên truyền. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã thực hiện hàng trăm tin, bài, ảnh, video tuyên truyền; xây dựng nhiều chương trình phát thanh tổng hợp phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các trang thông tin, mạng xã hội của đơn vị thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập, tương tác, từng bước trở thành kênh thông tin chính thống có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Đồng chí Ngô Văn Cường - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đà Bắc nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính mà còn là công cụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao năng lực số, chủ động hiện diện trên không gian mạng bằng những thông tin tích cực, chính xác và có trách nhiệm; từ đó góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng được chú trọng. Nội dung tuyên truyền từng bước đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục được nâng lên; tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch được tăng cường. Đây là nền tảng quan trọng để xã Đà Bắc tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Hệ thống truyền thanh cơ sở từng bước được hiện đại hóa theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đưa thông tin nhanh chóng, chính xác đến người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi. Công tác tuyên truyền miệng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể tiếp tục được duy trì, gắn với những vấn đề cụ thể của địa phương. Lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng từng bước được hình thành, phát huy vai trò trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng xóm Doi, xã Đà Bắc hướng dẫn người dân cách tiếp cận thông tin chính thống trên không gian mạng.

Bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Cấp uỷ Đảng, chính quyền xã xác định tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong về bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong phát ngôn, sử dụng mạng xã hội và chủ động tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh thông minh và các kênh truyền thông số nhằm lan tỏa thông tin chính thống một cách nhanh chóng, kịp thời và hấp dẫn hơn. Nội dung tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là thanh niên và người dân vùng nông thôn.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền có trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ số và khả năng định hướng dư luận trên không gian mạng. Tăng cường tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, kỹ năng xử lý khủng hoảng thông tin và kỹ năng tuyên truyền hiện đại cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, xã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Đồng chí Xa Đức Thọ - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đà Bắc cho biết: Việc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách sẽ góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương, tạo nền tảng vững chắc để xã Đà Bắc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là “pháo đài tư tưởng”, mỗi người dân là một “cột mốc niềm tin”, cùng tạo nên thế trận tư tưởng vững chắc từ cơ sở.

Thực tiễn tại xã Đà Bắc cho thấy, khi cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, công tác tuyên truyền được đổi mới, chuyển đổi số được đẩy mạnh và sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy thì niềm tin của Nhân dân đối với Đảng tiếp tục được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Đó chính là nền tảng quan trọng để địa phương giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Mạnh Cường

(Xã Đà Bắc)