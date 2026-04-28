Thanh Ba tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Ngày 28/4, Đảng bộ xã Thanh Ba tổ chức Hội thi “Báo cáo viên - Tuyên truyền viên giỏi năm 2026” tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Hội thi năm nay có sự tham gia của 10 thí sinh được Ban tổ chức và Ban Giám khảo lựa chọn từ 24 thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ khảo. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: Soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi.
Các thí sinh tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhiều đề cương được đầu tư công phu, trình bày khoa học, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn tại địa phương, đơn vị.
Phần thuyết trình của các thí sinh thể hiện sự linh hoạt, rõ ràng, sử dụng hiệu quả các phương tiện trình chiếu, hình ảnh minh họa, góp phần nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả tuyên truyền.
Hội thi không chỉ là dịp đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn là diễn đàn thiết thực để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Thông qua hội thi, kỹ năng tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được nâng cao; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh. Giải Nhất thuộc về đồng chí Bùi Thị Ngọc Hà thuộc Chi bộ Ủy ban MTTQ xã Thanh Ba.
Quang Mạnh
Hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam là yêu cầu khách quan nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời là sự kế thừa nhất quán truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của...
baophutho.vn Xác định công tác xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay sau...
baophutho.vn Ngày 22/4, Đoàn giám sát số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Dương Bắc với 4 nội dung...
baophutho.vn Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác...
Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng chống phá hòng phủ nhận giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm làm suy giảm niềm tin...
baophutho.vn Trong bối cảnh xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì dân, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng khẳng định vai...
Ở Việt Nam, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người không chỉ là mục tiêu nhất quán mà còn là nguyên tắc xuyên suốt trong đường lối phát triển - lấy con người làm trung tâm, vừa là...