Thanh Ba tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Ngày 28/4, Đảng bộ xã Thanh Ba tổ chức Hội thi “Báo cáo viên - Tuyên truyền viên giỏi năm 2026” tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 10 thí sinh được Ban tổ chức và Ban Giám khảo lựa chọn từ 24 thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ khảo. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: Soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Các thí sinh tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhiều đề cương được đầu tư công phu, trình bày khoa học, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Phần thuyết trình của các thí sinh thể hiện sự linh hoạt, rõ ràng, sử dụng hiệu quả các phương tiện trình chiếu, hình ảnh minh họa, góp phần nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả tuyên truyền.

Hội thi không chỉ là dịp đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn là diễn đàn thiết thực để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thông qua hội thi, kỹ năng tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được nâng cao; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh. Giải Nhất thuộc về đồng chí Bùi Thị Ngọc Hà thuộc Chi bộ Ủy ban MTTQ xã Thanh Ba.

Quang Mạnh