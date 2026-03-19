Lạc Sơn thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Đảng

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, Đảng bộ xã Lạc Sơn đã nhanh chóng bắt nhịp với xu thế mới, đưa công nghệ vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ Nhân dân. Với tinh thần đổi mới, quyết liệt, địa phương dần chuyển mình theo hướng “Đảng bộ số” - minh bạch, hiệu quả và gần dân hơn.

Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng của Đảng uỷ xã Lạc Sơn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

Đảng bộ xã Lạc Sơn có 67 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.657 đảng viên. Đảng ủy xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và phục vụ của các cơ quan Đảng từ xã đến các chi bộ trực thuộc.

Ngay từ tháng 9/2025, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về ứng dụng công nghệ số trong công tác tham mưu, phục vụ và điều hành. Hoạt động này đã trở thành “điểm sáng” trong thúc đẩy nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, đến triển khai hệ thống họp trực tuyến, lưu trữ và chia sẻ tài liệu điện tử.

Một trong những điểm nhấn của Lạc Sơn trong năm qua là đẩy mạnh số hóa các quy trình nội bộ. Thay vì xử lý bằng giấy tờ thủ công như trước, phần lớn công việc đã thực hiện trên nền tảng số, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, báo cáo, giảm thiểu rủi ro do thất lạc tài liệu.

Trong năm 2025, Đảng ủy xã ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để chuẩn hóa quy trình xử lý công việc trên môi trường số. Quy định xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong sử dụng phần mềm, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cùng với đó, Đảng ủy xã triển khai áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá kết quả (KPI) trong lãnh đạo, quản lý và điều hành; coi đây là căn cứ quan trọng để theo dõi, kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Thường trực Đảng ủy và thủ trưởng các cơ quan thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả KPI; kịp thời nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, tiến độ và chất lượng.

Công tác quản lý và vận hành hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp được thực hiện nghiêm túc. Đảng uỷ hiện có 35 tài khoản người dùng được cấp và sử dụng trên phần mềm, gồm tài khoản của lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và bộ phận văn thư, bảo đảm đầy đủ cho hoạt động điều hành và xử lý công việc.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2025, hệ thống điều hành tác nghiệp đã tiếp nhận trên 21.880 văn bản đến; trong đó 21.010 văn bản đã được xử lý và hoàn thành đúng hạn, đạt 96%. Đối với văn bản đi, trong năm xã ban hành 1.389 văn bản, trong đó hoàn thành đúng hạn 1.247 văn bản, đạt 90%, hoàn thành quá hạn 142 văn bản, chiếm 10%.

Đến nay, Đảng ủy xã đã được cấp 26 chữ ký số (10 chữ ký số cơ quan, 16 chữ ký số cá nhân). Các chữ ký số được sử dụng thường xuyên, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và trao đổi văn bản điện tử. Công tác quản lý chứng thư số được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng văn bản điện tử và đảm bảo tính pháp lý trong giao dịch điện tử của xã.

Ngoài ra, Trang thông tin điện tử xã hoạt động hiệu quả, thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động trong xã, các thông tin tuyên truyền pháp luật cũng như các thông tin chính thống trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, xã thành lập các nhóm Zalo công vụ phục vụ công tác thông tin, trao đổi nghiệp vụ và tuyên truyền tới người dân, đồng thời ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhóm Zalo nhằm đảm bảo kịp thời, minh bạch, đúng nội dung và hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư về việc đổi Thẻ đảng viên, Đảng ủy xã triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Toàn Đảng bộ đã đổi Thẻ đảng viên cho 1.600/1.600 đảng viên chính thức, đạt 100%. Đảng ủy chủ động triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đến các chi bộ và đảng viên, phân quyền hợp lý cho từng chi bộ. Đến nay có 1.404/1.631 đảng viên có tài khoản trên phần mềm đã sử dụng, đạt 86,08%...

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Đức Chính khẳng định: “Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng công nghệ, mà là thay đổi tư duy, phương thức lãnh đạo. Việc số hóa công tác Đảng giúp chúng tôi theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng công việc kịp thời và chính xác hơn, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới sẽ tập trung vào đào tạo kỹ năng số cho đảng viên; xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, an toàn, bảo mật và mở rộng ứng dụng các giải pháp số trong giao tiếp với người dân”.

Việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc, khoa học đã thể hiện quyết tâm của Đảng ủy xã Lạc Sơn trong ứng dụng công nghệ số, từng bước số hóa công tác quản lý đảng viên, thống nhất và đồng bộ với hệ thống dữ liệu của Trung ương, nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và kết nối giữa chi bộ với từng đảng viên. Những nỗ lực đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết về chuyển đổi số cấp tỉnh và là minh chứng sống động cho quyết tâm đưa Đảng bộ xã Lạc Sơn trở thành Đảng bộ “hiện đại, minh bạch và hiệu quả” trong thời đại số.

Đinh Thắng