Người cao tuổi bắt nhịp chuyển đổi số

Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh từng bước thích ứng, hòa nhập. Mô hình “Người cao tuổi với công nghệ số” được triển khai. Các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến được tổ chức theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, giúp người cao tuổi từng bước tiếp cận và làm chủ công nghệ số.

Người cao tuổi phường Hòa Bình được hướng dẫn thực hiện các thao tác trên môi trường số.

Toàn tỉnh hiện có 148 Hội Người cao tuổi cấp xã, 5.040 chi hội, 7.107 tổ hội với trên 520.000 hội viên. Nhiều hội viên đã làm quen và sử dụng thành thạo công nghệ trên các nền tảng số như Zalo, Facebook, Internet Banking; biết gọi video cho con cháu, tra cứu thông tin y tế, đặt lịch khám bệnh... Các câu lạc bộ “Người cao tuổi học và làm theo công nghệ mới” trở thành điểm hẹn sinh hoạt thường xuyên, là nơi các hội viên đến để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thiết bị số, giữ gìn thông tin cá nhân trên môi trường mạng và cách sử dụng dịch vụ số an toàn, hiệu quả. Nhờ đó, nhiều người cao tuổi đã chủ động vượt qua rào cản tâm lý, tích cực học hỏi, làm quen với công nghệ. Hình ảnh những cụ ông, cụ bà chăm chú học cách sử dụng điện thoại thông minh, tập gọi video, gửi tin nhắn, tra cứu thông tin sức khỏe, đọc báo điện tử đã trở nên quen thuộc. Nhiều cụ ông, cụ bà ngoài 70, 80 tuổi vẫn tích cực tham gia học tập, thậm chí trở thành những “hạt nhân” trong việc hướng dẫn lại cho những người cao tuổi khác.

Bà Cao Thị Châm ở phường Phú Thọ chia sẻ: Các con, cháu tôi đều ở Hà Nội, không về nhà thường xuyên. Tôi được các cháu hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, gọi video trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của con cháu nên rất phấn khởi, thỉnh thoảng tôi còn đặt lịch khám bệnh qua điện thoại rất tiện lợi.

Cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số, đời sống văn hóa, tinh thần của người cao tuổi tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 258 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và 5.436 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 158.000 người cao tuổi tham gia. Đây là môi trường tốt để người cao tuổi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu, gắn kết, đồng thời cũng là “kênh” để phổ biến, lan tỏa kỹ năng số đến đông đảo hội viên. Trong kỷ nguyên số, sự tham gia tích cực của người cao tuổi không chỉ dừng lại ở vai trò “người thụ hưởng” mà đã chuyển sang “người đồng hành”, góp phần xây dựng xã hội số văn minh, hiện đại.

Để hỗ trợ người cao tuổi bắt nhịp với chuyển đổi số, các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của công nghệ; các ứng dụng được cải tiến theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với người lớn tuổi. Các Tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của nhiều lực lượng, đặc biệt là thanh niên đã giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ một cách dễ dàng, an toàn. Cùng với đó, việc phát triển các ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với người cao tuổi được xác định là yếu tố quan trọng. Do đó các nền tảng được thiết kế đơn giản, dễ thao tác, có hướng dẫn cụ thể để người cao tuổi có thể tiếp cận nhanh chóng. Việc đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trên mạng cũng được quan tâm.

Một điểm đáng chú ý là việc phát huy vai trò của thế hệ trẻ thông qua mô hình “Cháu dạy ông bà, con dạy cha mẹ”. Những “lớp học công nghệ” ngay trong mỗi gia đình đã giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ nhanh hơn, góp phần gắn kết tình cảm gia đình, lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội số.

Chuyển đổi số đã mở ra cơ hội để mỗi người, ở mọi lứa tuổi được sống chủ động, kết nối và sẻ chia. Từ những bước đi ban đầu còn bỡ ngỡ đến sự tự tin làm chủ công nghệ, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đang cho thấy sự thích nghi nhanh chóng trong thời đại số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Phương Thanh