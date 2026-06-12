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Ngày 12/6, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn Phú Thọ, 100% cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID. Hoạt động này đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Phú ra quân Chiến dịch mùa hè số cùng VNieD.
Đây là mô hình mới được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong chiến dịch, đội hình thanh niên tình nguyện tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền nâng cao kỹ năng số, đồng hành cùng người dân tiếp cận các tiện ích số trong đời sống. Song song đó, phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao năng lực số cộng đồng, xây dựng công dân số, xã hội số; đồng thời lan tỏa hình ảnh thanh niên tiên phong sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng.
Thu Hà
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