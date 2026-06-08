“Chìa khóa” làm trong sạch bộ máy - Kỳ 3: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Năm 2025, lần đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố PCI 2.0 với bộ tiêu chí đánh giá toàn diện hơn về chất lượng điều hành kinh tế địa phương. Trong bức tranh ấy, Phú Thọ được xếp vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành “Tốt”, đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số tiếp cận nguồn lực, cao hơn trung vị cả nước 4,31 điểm. Những “con số biết nói” này không chỉ phản ánh kết quả cải cách hành chính hay sức hút đầu tư, mà còn cho thấy chuyển động mạnh mẽ trong tư duy điều hành từ “quản lý” sang “kiến tạo”, từ “hành chính công quyền” sang “chính quyền phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phát triển.

Chương trình “Cà phê Doanh nhân” trở thành cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, thể hiện tinh thần chính quyền kiến tạo, phục vụ tại Phú Thọ.

Bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ

Trong nhiều năm, năng lực điều hành của chính quyền địa phương thường được nhìn nhận qua tốc độ giải quyết thủ tục hành chính hay khả năng thu hút đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt như hiện nay, yêu cầu đặt ra không chỉ là “quản lý tốt” mà còn phải “kiến tạo phát triển”, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và ổn định. Thực tiễn ở Phú Thọ, sự thay đổi trong tư duy điều hành đã tạo nên bước chuyển về chất lượng tăng trưởng và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả PCI 2025 là minh chứng rõ ràng cho chuyển động ấy. Theo công bố của VCCI, Phú Thọ được xếp vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành “Tốt” với điểm số cao hơn trung vị cả nước 4,31 điểm và cao hơn trung vị khu vực trung du và miền núi phía Bắc 4,37 điểm. Đặc biệt, tỉnh đứng thứ hai toàn quốc ở chỉ số tiếp cận nguồn lực với 6,64 điểm - chỉ thấp hơn địa phương dẫn đầu 0,05 điểm.

Những con số đó không đến từ nỗ lực ngắn hạn mà là kết quả của quá trình cải cách đồng bộ, kiên trì. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để hiện đại hóa công tác quản lý, tiết kiệm nguồn lực. Chuyển đổi số toàn diện việc thực hiện thủ tục hành chính, nhất là hoạt động cấp phép, chuyển mạnh sang cấp phép tự động dựa trên ứng dụng công nghệ, dữ liệu số để giảm bớt các chi phí không cần thiết. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ dự án đầu tư công, quản lý tài sản công và ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh số hóa quy trình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, lập dự toán và công tác kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước, quản lý giám sát vốn đầu tư công, hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư công như kết nối thông tin, chương trình, báo cáo liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan. Từ tư duy “quản lý doanh nghiệp”, chính quyền đang chuyển mạnh sang tư duy “phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở các chỉ số điều hành mà còn phản ánh qua niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Báo cáo PCI 2025 cho thấy có tới 35,45% doanh nghiệp tại Phú Thọ có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong hai năm tới; 48,62% doanh nghiệp dự kiến kinh doanh có lãi. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế mà còn cho thấy doanh nghiệp đang nhìn thấy sự ổn định, minh bạch và tinh thần cầu thị từ chính quyền địa phương.

Tư duy kiến tạo còn được thể hiện rõ qua việc tỉnh chủ động chuẩn bị nguồn lực phát triển. Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, logistics; tạo lập quỹ đất sạch; tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và tiếp cận đất đai đã giúp Phú Thọ nâng cao đáng kể năng lực tiếp nhận các dự án lớn. Chính sự chủ động ấy đã góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về khả năng tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp.

Không dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, Phú Thọ còn từng bước xây dựng mô hình chính quyền gần doanh nghiệp, sát cơ sở. Những mô hình như “Cà phê doanh nhân”, đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hay các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp được duy trì thường xuyên với tinh thần “không chờ doanh nghiệp tìm đến mà chủ động đồng hành từ sớm”. Đó là biểu hiện rõ nét của một chính quyền kiến tạo - nơi sự phát triển của doanh nghiệp được xem là động lực cho tăng trưởng địa phương.

Môi trường minh bạch, động lực phát triển

Hiện nay, Phú Thọ hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển - nơi chính quyền không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn chủ động chuẩn bị nền tảng cho tương lai. Chính tư duy điều hành ấy đang mở ra dư địa tăng trưởng mới, tạo động lực để tỉnh bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một trong những dấu ấn rõ nét là sự chủ động trong chuẩn bị nguồn lực phát triển. Những năm gần đây, tỉnh tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, logistics; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận đất đai đã giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong triển khai dự án. Đây cũng là lý do quan trọng giúp tỉnh đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số tiếp cận nguồn lực với 6,64 điểm trong PCI 2025. Chính sự chủ động ấy đã góp phần đưa Phú Thọ trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và giàu tiềm năng ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Cùng với chuẩn bị nguồn lực, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân - động lực quan trọng của tăng trưởng. PCI 2025 lần đầu tiên công bố Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), phản ánh ngày càng rõ vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển kinh tế địa phương. Thời gian qua, Phú Thọ đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm chi phí không chính thức và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Theo ông Đường Trọng Khang - Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, điều cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận rõ nhất là tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách của Nhà nước và các chương trình hỗ trợ của địa phương. Những đánh giá khách quan từ doanh nghiệp chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả điều hành của chính quyền.

Đáng chú ý kết quả PCI 2025 đạt được trong bối cảnh Phú Thọ vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước không phải là “đích đến” cuối cùng, mà là động lực để tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tỉnh đang triển khai Đề án cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, đồng thời phấn đấu rút ngắn tối thiểu 50% thời gian giải quyết nhiều nhóm thủ tục liên quan trực tiếp đến đầu tư, đất đai, xây dựng và đăng ký doanh nghiệp.

Có thể khẳng định, tư duy kiến tạo không chỉ tạo chuyển biến trong điều hành kinh tế mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội. Khi chính quyền minh bạch hơn, trách nhiệm hơn, gần doanh nghiệp và người dân hơn thì môi trường đầu tư sẽ ổn định hơn, sức cạnh tranh được nâng lên và nguồn lực phát triển tiếp tục được khơi thông. Ở góc độ sâu xa hơn, đó cũng chính là cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hiệu quả thực tiễn; bởi thành công trong điều hành kinh tế và sự hài lòng của Nhân dân chính là minh chứng thuyết phục nhất cho năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản trị của chính quyền trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu tăng trưởng cao, chuyển đổi số mạnh mẽ và hội nhập ngày càng sâu rộng, hành trình xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ chắc chắn vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng với tinh thần đổi mới quyết liệt và khát vọng vươn lên, Phú Thọ từng bước khẳng định vị thế một địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển.

Tin liên quan: “Chìa khóa” làm trong sạch bộ máy Đóng vai trò như “chìa khóa” trong công cuộc làm trong sạch bộ máy nhà nước, chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang góp phần chuẩn hóa quy trình, minh bạch hóa thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời trở thành công cụ hiệu quả trong giám sát, phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó, từng bước hình thành văn hóa cải cách hành chính (CCHC), nơi đổi mới được xem là thước đo năng lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm. Hệ thống chính trị ngày càng nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần kiến tạo môi trường minh bạch, khơi thông động lực phát triển

“Chìa khóa” làm trong sạch bộ máy - Kỳ 2: Đạo đức công vụ - nền tảng của ... Trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã ban hành hơn 3.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện luân chuyển, điều động nhiều cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương; kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của hàng nghìn cán bộ, công chức. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế với số tiền hơn 356 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 19 vụ việc có dấu hiệu tội phạm... Những con số này cho thấy quyết tâm chính trị của tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ. Và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong minh bạch thông tin, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, tăng cường giám sát, từ đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả ngay từ cơ sở.

Thu Hà - Nguyễn Yến