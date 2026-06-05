“Chìa khóa” làm trong sạch bộ máy - Kỳ 2: Đạo đức công vụ - nền tảng của niềm tin

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã ban hành hơn 3.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện luân chuyển, điều động nhiều cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương; kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của hàng nghìn cán bộ, công chức. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế với số tiền hơn 356 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 19 vụ việc có dấu hiệu tội phạm... Những con số này cho thấy quyết tâm chính trị của tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ. Và chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong minh bạch thông tin, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, tăng cường giám sát, từ đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả ngay từ cơ sở.

Cán bộ xã Dân Chủ tham gia hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng điều hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị và cải cách hành chính trong tình hình mới.

“Lá chắn” phòng ngừa tiêu cực

Đạo đức công vụ là nền tảng quan trọng bảo đảm cho bộ máy Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cán bộ phải vừa có năng lực, vừa có đạo đức. Thực tiễn cho thấy, ở đâu đội ngũ cán bộ giữ vững phẩm chất liêm chính, trách nhiệm, tận tụy với công việc thì ở đó kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, Nhân dân đồng thuận, tin tưởng. Ngược lại, khi đạo đức công vụ suy giảm sẽ dẫn đến tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Những năm qua, tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ từng bước được siết chặt. Công tác kiểm soát quyền lực, kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác được chú trọng thực hiện. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm kinh tế hàng trăm tỷ đồng, nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh trong xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra: Tại một số nơi, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức né tránh trách nhiệm, thiếu tinh thần phục vụ Nhân dân; biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc vẫn xảy ra. Một số cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và làm giảm niềm tin của Nhân dân. Đáng chú ý, những hạn chế đó không chỉ gây thất thoát tài sản Nhà nước, cản trở phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, cho rằng tham nhũng là “bản chất của chế độ”, từ đó chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh đó, nâng cao đạo đức công vụ không chỉ là yêu cầu của công tác cải cách hành chính hay xây dựng đội ngũ cán bộ, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi mỗi cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ với tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thì niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ được củng cố. Đây cũng chính là “lá chắn” hữu hiệu để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Minh bạch để giữ niềm tin

Thực tiễn cho thấy, ở đâu đạo đức công vụ được đề cao, ở đó niềm tin của Nhân dân được củng cố. Ngược lại, những biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi không chỉ làm suy giảm hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn tác động trực tiếp đến uy tín của Đảng và chế độ. Nhận thức rõ điều này, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa; lấy xây dựng đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính làm nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Một trong những giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm công khai quy trình giải quyết công việc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ phát sinh nhũng nhiễu, tiêu cực. Theo đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính đạt 100%; 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ và nhận lương qua tài khoản ngân hàng. Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, đồng thời tăng tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục được siết chặt. Các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như tài chính, đầu tư công, đất đai, công tác cán bộ, giải quyết thủ tục hành chính đều được công khai bằng nhiều hình thức. Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh đã tiến hành 265 cuộc kiểm tra tại 282 đơn vị về thực hiện công khai, minh bạch; qua kiểm tra xử lý 16 đơn vị vi phạm... cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc đưa công khai, minh bạch trở thành nguyên tắc vận hành của bộ máy công quyền.

Để ngăn ngừa nguy cơ hình thành “lợi ích nhóm”, “sân sau”, tỉnh chú trọng thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Theo đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Văn Hòa, trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 2.847 lượt cán bộ, công chức, viên chức ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở được bố trí không phải người địa phương, góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, tăng cường tính khách quan trong quản lý, điều hành. Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ cũng được triển khai nghiêm túc. 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành hoặc cụ thể hóa quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực; niêm yết công khai quy trình giải quyết công việc, thiết lập đường dây nóng và hòm thư góp ý để tiếp nhận phản ánh của người dân. Qua 187 cuộc kiểm tra tại 818 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 75 đơn vị vi phạm. Điều đó cho thấy công tác xây dựng văn hóa công vụ đã đi vào thực chất, được kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm khi có vi phạm.

Một giải pháp quan trọng khác là kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 54.813 lượt người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100% theo quy định. Các cơ quan chức năng đã kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 2.389 trường hợp; xác minh hơn 619 lượt cán bộ, công chức thuộc diện kê khai. Qua xác minh đã kịp thời chấn chỉnh những trường hợp kê khai chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.

Cùng với phòng ngừa là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 8.466 tổ chức đảng và 8.590 đảng viên; thi hành kỷ luật 55 tổ chức đảng và 2.588 đảng viên vi phạm. Qua công tác thanh tra, các cơ quan chức năng phát hiện sai phạm kinh tế hơn 356,5 tỷ đồng; chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Các cơ quan tố tụng hai cấp đã khởi tố 157 vụ với 431 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Những kết quả đó khẳng định quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đồng thời củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước...

(Còn nữa)

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Thu Hà - Nguyễn Yến