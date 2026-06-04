“Chìa khóa” làm trong sạch bộ máy

Đóng vai trò như “chìa khóa” trong công cuộc làm trong sạch bộ máy nhà nước, chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang góp phần chuẩn hóa quy trình, minh bạch hóa thủ tục hành chính (TTHC), đồng thời trở thành công cụ hiệu quả trong giám sát, phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó, từng bước hình thành văn hóa cải cách hành chính (CCHC), nơi đổi mới được xem là thước đo năng lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm. Hệ thống chính trị ngày càng nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần kiến tạo môi trường minh bạch, khơi thông động lực phát triển

Kỳ 1: Hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ

Kế hoạch CCHC Nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030 xác định mục tiêu quan trọng là: Tăng cường đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả CCHC, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030. Hướng đến nền hành chính hiện đại, các cấp, các ngành đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác CCHC trở thành khâu đột phá quan trọng với mục tiêu cốt lõi xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, minh bạch và ứng dụng sâu rộng công nghệ số, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Phú được nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Hành chính... không giấy tờ

Việc triển khai nền tảng làm việc không giấy tờ không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là đột phá về tư duy quản trị trong bộ máy hành chính. Thay cho tình trạng hồ sơ giấy tờ chồng chất, nhiều địa phương đang chuyển mạnh sang giải quyết TTHC trên môi trường số. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, hồ sơ được số hóa đồng bộ tạo chuyển biến rõ nét trong CCHC, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc ngừng tiếp nhận hồ sơ giấy, chuyển sang xử lý trực tuyến đối với một số dịch vụ công thiết yếu thể hiện hình ảnh một chính quyền số năng động, vì dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lũng, việc triển khai trợ lý ảo đã được UBND xã triển khai từ rất sớm với mục tiêu hỗ trợ làm TTHC trực tuyến; cung cấp thông tin, chính sách bằng ngôn ngữ tự nhiên, dễ hiểu; tích hợp công cụ hỏi - đáp thông minh trên Trang thông tin điện tử, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh, chính xác và thuận tiện. Đồng chí Cao Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung về CĐS trên tất cả các lĩnh vực. Việc đưa trợ lý ảo AI vào vận hành là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và của tỉnh về đột phá khoa học - công nghệ và CĐS theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đây cũng là công cụ giúp cán bộ tra cứu chính sách, văn bản nhanh chóng; hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, kể cả ngoài giờ hành chính”.

Được cán bộ Công an phường Phú Thọ hướng dẫn các thao tác trên ứng dụng “Cổng thông tin số”, bà Lê Thị Kim Thoa - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư An Ninh Hạ chia sẻ: “Qua hướng dẫn tôi thấy việc sử dụng khá dễ dàng, trong đó tích hợp nhiều nội dung về an ninh trật tự, cảnh báo về những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm. Đặc biệt là người dân có thể tra cứu nhanh các TTHC như đăng ký cư trú, định danh điện tử...”. Đây là sáng kiến của Đoàn thanh niên Công an phường triển khai sau quá trình nghiên cứu từ thực tế nắm bắt tình hình tại các khu dân cư và sau quá trình giải quyết các TTHC tại đơn vị. Mô hình được triển khai trên nền tảng số, kết hợp hệ thống mã QR niêm yết tại các khu dân cư. Đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực, rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC cho người dân. Từ hiệu quả mô hình, Công an phường Phú Thọ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Đoàn thanh niên phát triển sáng kiến tích hợp thêm nhiều tiện ích để phục vụ người dân ngày càng hiệu quả.

Tăng tính minh bạch từ chính quyền số

Quý I/2026, tỉnh Phú Thọ đạt 93,63 điểm, xếp thứ 23/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về chất lượng giải quyết TTHC. Trong đó, công khai, minh bạch đạt 18/18 điểm; Tiến độ giải quyết đạt 18,09/20 điểm; Dịch vụ công trực tuyến đạt 20/20 điểm; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 19,57/22 điểm; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 17,97/18 điểm. Đến hết quý I/2026, tỉnh đã cắt giảm, đơn giản hóa 50 TTHC, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả này là sự phản ánh những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Để triển khai có hiệu quả công tác CCHC phải thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để đảm bảo công khai, minh bạch, người dân có thể giám sát quá trình luân chuyển hồ sơ để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết. Đồng thời, tiếp tục nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo hướng hiện đại, thông minh hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới”. UBND tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiểu giải pháp đồng bộ; triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” không phụ thuộc địa giới hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và chú trọng xây dựng nền hành chính dựa trên dữ liệu.

Tỉnh Phú Thọ đã cung cấp 2.101 TTHC, trong đó có 1.023 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (đạt 48%) và 1.078 dịch vụ công trực tuyến một phần (đạt 51%). Có hơn 184 nghìn hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên tổng số hơn 201 nghìn hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận, đạt 91,36%; có hơn 44 nghìn hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng số hơn 56 nghìn hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tiếp nhận, đạt 78,31%. Tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 86,21%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 85,69%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 94,89%. Hơn 72 nghìn hồ sơ được giải quyết tại cấp xã nhờ phân cấp. CCHC vì thế không chỉ dừng ở việc rút gọn thủ tục mà còn hướng tới thay đổi phương thức vận hành của bộ máy, xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Công tác làm giàu cơ sở dữ liệu (CSDL) được quan tâm thực hiện, gồm: Các CSDL quốc gia và nhiều CSDL của các bộ, ngành Trung ương; kết nối, chia sẻ đồng bộ với các CSDL, hệ thống thông tin của tỉnh, cụ thể như CSDL dân cư: Hoàn thành thu nhận, làm sạch trên 3,9 triệu dữ liệu trong CSDL quốc gia về dân cư; CSDL đất đai: Đã đồng bộ 100% thửa đất lên CSDL quốc gia (3.041.511 thửa); CSDL hộ tịch: Triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID, 37.614 hồ sơ... Việc xây dựng CSDL là nền tảng cho quản trị hiện đại. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) triển khai, hoàn thiện với 12 phân hệ đi vào hoạt động, cho phép theo dõi, giám sát, phân tích, dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời, hiệu quả. Thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị liên quan cung cấp tiêu chí, đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an triển khai tích hợp phục vụ phân tích tình hình dân cư, tình hình lao động, tình hình du lịch thông qua lưu trú, tình hình trật tự, an toàn xã hội vào Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

Để hướng đến nền hành chính hiện đại, CCHC đang được triển khai theo hướng gần dân, sát dân và lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo. Nhiều địa phương đã chủ động đổi mới phương thức điều hành, siết chặt kỷ cương công vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Khi các thủ tục ngày càng minh bạch hơn, quy trình xử lý được số hóa đồng bộ hơn và trách nhiệm công vụ được siết chặt hơn, người dân không chỉ được thụ hưởng dịch vụ hành chính thuận tiện hơn mà còn cảm nhận rõ sự thay đổi trong tư duy phục vụ của bộ máy chính quyền...

(Còn nữa)

Thu Hà - Nguyễn Yến