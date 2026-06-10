Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính

Những ngày đầu tháng 6, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lũng (Trung tâm PVHCC), người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khá đông nhưng không còn cảnh chờ đợi kéo dài như trước. Tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, cán bộ hướng dẫn tận tình từng bước thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử; những hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả nhanh chóng. Sự thay đổi ấy phản ánh những chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) mà cấp ủy, chính quyền xã đang quyết liệt triển khai.

Cán bộ xã chủ động nâng cao kỹ năng số, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động công vụ.

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Xuân Lũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia được địa phương cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đảng ủy xã xác định CĐS là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy mạnh CCHC và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS, CCHC và Đề án 06 được thành lập; nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, UBND xã đã tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC; niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định. Trung tâm PVHCC được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Hệ thống máy tính, máy scan, đường truyền internet cùng các thiết bị hỗ trợ được bố trí đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Một trong những giải pháp được Xuân Lũng đặc biệt chú trọng là đẩy mạnh CĐS trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả TTHC. Cán bộ, công chức thường xuyên được tập huấn, nâng cao kỹ năng số; việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử được thực hiện nghiêm túc. Hồ sơ sau khi tiếp nhận được số hóa ngay từ đầu vào, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu.

Cùng với đó, xã phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số. Trung tâm PVHCC cũng tham mưu thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ như phát hành tờ rơi, xây dựng video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan Đảng, chính quyền xã.

Từ những giải pháp đồng bộ, công tác CCHC của xã đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 2.755 hồ sơ TTHC, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Trong số đó, 2.664 hồ sơ đã được giải quyết; 2.640 hồ sơ được trả trước và đúng hạn, đạt 99,1%; chỉ có 24 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,9%. Hiện, còn 30 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ quá hạn.

Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ tiếp nhận đạt 99,86%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100%. Không chỉ nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, CCHC gắn với CĐS còn góp phần đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân theo hướng công khai, minh bạch và thuận tiện hơn. Việc hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trực tuyến được duy trì thường xuyên, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công số trong cộng đồng.

Đồng chí Cao Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định người dân là trung tâm phục vụ. Vì vậy, mọi giải pháp CCHC đều hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh CĐS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ mới để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Đến thực hiện TTHC tại Trung tâm PVHCC xã, ông Nguyễn Cao Cường - khu 3 Xuân Huy chia sẻ: “Bây giờ làm thủ tục thuận tiện hơn rất nhiều. Cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được xử lý nhanh. Nhiều việc có thể thực hiện trực tuyến nên tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân”.

Từ sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt của chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, công tác CCHC ở Xuân Lũng đang từng bước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và gần dân. Đó cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Anh Thơ