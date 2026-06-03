Chuyển tư duy quản lý truyền thống sang điều hành trên nền tảng số

Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, Phú Thọ đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng hàng loạt chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm. Với quyết tâm chính trị cao, Phú Thọ đang từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý truyền thống sang điều hành trên nền tảng số; từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực tự nhiên sang tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu...

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chuyển đổi số trở thành động lực phát triển

Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “trục phát triển” mới trong giai đoạn tới, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời ban hành kế hoạch triển khai với 397 nhiệm vụ cụ thể, huy động khoảng 780 tỷ đồng để tổ chức thực hiện.

Không chỉ dừng ở mục tiêu cải cách hành chính, Phú Thọ đang từng bước chuyển mạnh từ mô hình quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu và nền tảng số. Chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý nhà nước, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, giáo dục và đời sống xã hội. Theo báo cáo của tỉnh, hiện kinh tế số chiếm khoảng 22,71% GRDP, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, điện tử và phần mềm; giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD. Nhiều ngành công nghệ cao tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong đó sản phẩm máy tính xách tay tăng 87,1%; linh kiện điện tử tăng 26,41%.

Cùng với phát triển kinh tế số, quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đang cung cấp hơn 2.100 dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến đạt trên 93%. Hơn 2,5 triệu tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt, tạo nền tảng cho việc kết nối dữ liệu và phát triển các dịch vụ số phục vụ người dân. Nhiều mô hình chuyển đổi số bắt đầu đi vào đời sống như: “Chợ số”, “Gia đình số”, “Làng số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”..., góp phần thay đổi thói quen tiếp cận công nghệ của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tỉnh cũng từng bước triển khai các nền tảng điều hành thông minh, số hóa dữ liệu, thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Những kết quả trên cho thấy Phú Thọ không chỉ tiếp cận chuyển đổi số như một xu hướng công nghệ, mà đang coi đây là động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo không gian phát triển mới.

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Không dừng lại ở những kết quả bước đầu, Phú Thọ đang hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nền kinh tế số phát triển bền vững trong dài hạn. Theo định hướng của tỉnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà trở thành nền tảng quan trọng để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường, trong thời gian tới, tỉnh định hướng ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ số thế hệ mới và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đây được xem là những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh nhằm kết nối doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và cơ quan quản lý trong nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ. Đồng thời thúc đẩy mô hình liên kết “3 nhà” gồm Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

Cùng với đó, Phú Thọ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung và các nền tảng số phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhiều nhiệm vụ được xác định như mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số, hoàn thiện trung tâm điều hành thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh định hướng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp điện tử và sản xuất thiết bị thông minh nhằm từng bước chuyển từ gia công, lắp ráp sang sản xuất có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực số, nâng cao kỹ năng công nghệ cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Mặc dù vẫn còn những khó khăn về nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp công nghệ dẫn dắt hay hạ tầng số ở cơ sở, nhưng với định hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển, Phú Thọ đang từng bước tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu số.

Nguyễn Yến