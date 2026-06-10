Vân Phú tạo đột phá từ Nghị quyết số 57

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vân Phú, hình ảnh người dân cầm điện thoại thông minh quét mã QR để tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến... đã trở nên quen thuộc. Từ quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền đến sự đồng thuận của người dân, chuyển đổi số đang từng bước thấm sâu vào mọi mặt đời sống, trở thành động lực quan trọng giúp Vân Phú nâng cao hiệu lực quản lý, cải cách hành chính và mở ra không gian phát triển mới trong kỷ nguyên số.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vân Phú hướng dẫn người dân lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính.

Từ quyết tâm đến nền tảng số đồng bộ

Ngay sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Vân Phú đứng trước nhiều yêu cầu mới về quản lý, điều hành. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Đảng bộ phường xác định là cơ hội để tạo bước đột phá trong phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng cơ quan, đơn vị. Hàng chục kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo được ban hành nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 57 phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đảng ủy phường cũng xác định rõ phương châm triển khai là “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả thực hiện từng nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 57 được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức. Nội dung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, các hội nghị chuyên đề, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, qua hệ thống truyền thanh và các nền tảng số. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò của chuyển đổi số từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Từ quyết tâm chính trị của cấp ủy, chuyển đổi số đã nhanh chóng hiện diện trong hoạt động của hệ thống chính trị địa phương. Các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đồng loạt ứng dụng các phần mềm quản lý, điều hành tác nghiệp; đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, gửi nhận tài liệu qua mã QR, từng bước hình thành môi trường làm việc số. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp tài khoản phục vụ xử lý công việc trên môi trường mạng. Toàn bộ văn bản chỉ đạo, điều hành được thực hiện thông qua các hệ thống tác nghiệp điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả công việc.

Song song với đổi mới phương thức làm việc, Vân Phú tập trung đầu tư hạ tầng số, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số lâu dài. Hệ thống mạng internet, hạ tầng viễn thông được phủ rộng, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 100% diện tích địa bàn, mạng 5G đã được triển khai tới các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu về cán bộ, đảng viên, hồ sơ công việc từng bước được số hóa, cập nhật đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành.

Chuyển đổi số đi vào cuộc sống

Nếu ở giai đoạn đầu, Nghị quyết số 57 được hiện thực hóa bằng những quyết sách, kế hoạch và nền tảng hạ tầng số, thì nay, những thành quả ấy đã hiện hữu rõ nét trong đời sống người dân Vân Phú. Từ các khu dân cư đến bộ phận hành chính công, từ những hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công nghệ số đang từng bước thay đổi cách làm việc, giao dịch và tiếp cận dịch vụ của người dân.

Để chuyển đổi số thực sự lan tỏa sâu rộng, phường Vân Phú đã duy trì hiệu quả hoạt động của 29 tổ công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh tại các khu dân cư với 145 thành viên. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cùng các tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích số trong đời sống hằng ngày. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các tổ đã hỗ trợ hơn 700 lượt đảng viên và người dân tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số trong cộng đồng.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, hình ảnh người dân xếp hàng chờ đợi, mang theo nhiều loại giấy tờ như trước đây đã dần được thay thế bằng những thao tác trên điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet. Đến nay, 99,8% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến toàn trình; tổng số 5.590 hồ sơ được tiếp nhận đều thực hiện qua môi trường mạng, không phát sinh hồ sơ nộp trực tiếp. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết hồ sơ đạt 100%, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,8%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hằng ngày duy trì ở mức 100%. Chị Nguyễn Thu Hà, chủ Hệ thống spa quản lý làn da khoa học Dr.Anmytas trên địa bàn phường chia sẻ: Trước đây, tôi khá lo lắng khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính sẽ phải đi lại nhiều hơn để giải quyết thủ tục giấy tờ. Nhưng giờ hầu hết các thủ tục đều có thể thực hiện trực tuyến, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn thành. Điều đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian để tập trung cho công việc kinh doanh.

Nghị quyết số 57 còn mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế số ở địa phương. Trên các tuyến phố kinh doanh, tại các chợ dân sinh hay cơ sở sản xuất, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động ứng dụng nền tảng số trong quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hiện có khoảng 35% hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn đã tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số. Nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như mỳ gạo, bánh chưng Hùng Lô, đông trùng hạ thảo Nam Dương cùng các sản phẩm du lịch cộng đồng, hát Xoan Kim Đức và các lễ hội truyền thống đã được quảng bá rộng rãi trên môi trường mạng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế số tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Khi 4 đơn vị hành chính được hợp nhất, quy mô dân số và phạm vi quản lý tăng lên đáng kể. Vì vậy, Đảng bộ phường xác định Nghị quyết số 57 chính là chìa khóa để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xây dựng chính quyền số mà còn hình thành công dân số, xã hội số và kinh tế số ngay từ cơ sở.

Từ những thay đổi trong nhận thức đến hành động, từ cơ quan công quyền đến từng khu dân cư, Nghị quyết số 57 đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho phường Vân Phú. Khi người dân trở thành trung tâm của mọi hoạt động chuyển đổi số, những thành quả đạt được không chỉ được đo bằng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay số lượng dữ liệu được số hóa, mà còn được thể hiện bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và những cơ hội phát triển mới đang được mở ra trên chính mảnh đất này.

Hương Giang