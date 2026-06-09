Chuyển đổi số góp phần cải cách hành chính ở Lâm Thao

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Lâm Thao đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, tạo nên những chuyển biến căn bản trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn xã được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã duy trì tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử và các nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định, quy trình, thủ tục hành chính, đặc biệt là việc thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình một cửa hiện đại. Qua đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lâm Thao nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Vừa nhận kết quả được trả tại quầy, anh Bùi Duy An ở khu 10, xã Lâm Thao chia sẻ: “Tôi đến thực hiện chứng thực giấy tờ để chuẩn bị hồ sơ đi xin việc. Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công, tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể các giấy tờ cần chuẩn bị. Chỉ trong thời gian ngắn, các loại giấy tờ đều được chứng thực nhanh chóng, thuận tiện. Trước đây, khi có một số thủ tục hành chính cần phải kê khai nộp hồ sơ trực tuyến, chỉ sau một lần hướng dẫn chi tiết các bước tôi đã thực hiện được. Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp người dân không phải đi lại nhiều lần, bản thân chúng tôi cũng theo dõi được hồ sơ của mình hiện đang ở bước nào, quy trình xử lý ra sao, ngày hẹn trả kết quả, tất cả đều công khai, minh bạch”.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của xã. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm thuận tiện, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Đắc Giang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: “Theo đánh giá kết quả quý I Bộ chỉ số trên Cổng dịch vụ công quốc gia, xã Lâm Thao đạt 97,33/100 điểm. Trong đó: Công khai minh bạch đạt 18/18 điểm; Tiến độ giải quyết 19,8/20 điểm; Dịch vụ công trực tuyến 10/12 điểm; Thanh toán trực tuyến 10/10 điểm; Mức độ hài lòng 18/18 điểm; Số hoá hồ sơ 21,5/22 điểm.

Trung tâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định; hướng dẫn thực hiện trình tự, thành phần hồ sơ đầy đủ, rõ ràng, chính xác, không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. Hiện nay, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia”.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cụ thể.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, UBND xã Lâm Thao đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt. Trang thông tin điện tử của xã được duy trì, cập nhật thường xuyên các thông tin về thủ tục hành chính, công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, phản ánh hiện trường, tiếp nhận kiến nghị của người dân.

Các tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, khai thác các tiện ích trên Cổng dịch vụ công quốc gia, từng bước hình thành môi trường số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch, công khai hoạt động của chính quyền cơ sở.

Có thể khẳng định, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính tại xã Lâm Thao. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân.

Thu Hà