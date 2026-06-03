Vietcombank và Thuế tỉnh ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Sáng 3/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Phú Thọ phối hợp cùng ngành Thuế đã ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026 và hiện thực hóa Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Hà Thành Hải - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Phú Thọ phát biểu, nhấn mạnh vai trò của ngân hàng trong việc đồng hành cùng lộ trình số hóa của địa phương.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở chính Vietcombank (Hà Nội) và kết nối trực tuyến qua cầu truyền hình tới các chi nhánh Vietcombank tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Hà Thành Hải - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Phú Thọ và ông Lê Văn Phúc - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện nghi thức ký kết và trao biên bản thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của các đại biểu.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, lễ ký kết diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo Vietcombank các chi nhánh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Phúc Yên và Hòa Bình. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự gắn kết trong hành trình hợp tác chiến lược giữa ngành Thuế và hệ thống ngân hàng thương mại tại địa phương.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Phúc Yên và ông Lê Văn Phúc - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện ký kết và trao biên bản thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của các đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Quang - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Hòa Bình và ông Lê Văn Phúc - Phó trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện ký kết và trao biên bản thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của các đại biểu.

Theo nội dung thỏa thuận, các bên sẽ thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các thuế cơ sở cũng như hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của Vietcombank. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm vững chính sách pháp luật; vận hành và sử dụng thành thạo hóa đơn điện tử. Trong đó, đặc biệt chú trọng hai hình thức là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Vietcombank và cơ quan thuế sẽ chủ động phối hợp hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng tài khoản thanh toán tại Vietcombank để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Giải pháp này nhằm đảm bảo việc kết nối liền mạch, thông suốt giữa tài khoản ngân hàng cá nhân với các nền tảng hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng hiện đại và hệ thống nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile.

Thông qua thỏa thuận, các bên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế tiếp cận nhanh chóng với các dịch vụ tài chính tiên tiến. Đây là bước đi thực chất nhằm xây dựng hệ sinh thái số, thúc đẩy mạnh mẽ thói quen thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao hiệu quả thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn tỉnh.

Đinh Vũ