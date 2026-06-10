Việt Nam ủng hộ phát triển AI theo cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm

Việt Nam cho rằng trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều cơ hội thúc đẩy năng suất và đổi mới sáng tạo, song cần được quản trị hiệu quả để bảo vệ người lao động và giảm thiểu các rủi ro xã hội phát sinh.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 114. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Ngày 8/6, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 114 (ILC114) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, đề cập tới báo cáo của Tổng Giám đốc ILO với chủ đề “Khoảnh khắc của sự lựa chọn: Khai thác trí tuệ nhân tạo vì việc làm thỏa đáng,” Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong quá trình phát triển và ứng dụng trí tuệ thông minh nhân tạo (AI).

Đại sứ Mai Phan Dũng chia sẻ: “AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động, phương thức sản xuất và quản trị xã hội. AI mang lại những cơ hội to lớn để nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải thiện chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc làm, kỹ năng nghề nghiệp, bất bình đẳng xã hội, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền của người lao động.

Trong gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam luôn kiên định quan điểm phát triển lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Đại sứ Mai Phan Dũng (ngồi giữa) cùng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 114. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Từ một quốc gia có thu nhập thấp, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình với đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế là những động lực chiến lược để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đã khẳng định quyết tâm của Việt Nam chủ động tham gia và tận dụng hiệu quả các xu thế phát triển mới của thế giới, trong đó có trí tuệ nhân tạo.”

Bên cạnh đó, Đại sứ Mai Phan Dũng cũng đề xuất ba ưu tiên nhằm bảo đảm AI phục vụ mục tiêu việc làm thỏa đáng, gồm: đầu tư phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng số; gắn chuyển đổi số với bảo đảm việc làm thỏa đáng và hệ thống an sinh xã hội toàn diện; xây dựng khuôn khổ quản trị AI dựa trên đối thoại xã hội, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Nhân dịp này, Đại sứ tái khẳng định cam kết của Việt Nam đối với các giá trị cơ bản của ILO, chủ nghĩa đa phương và mục tiêu xây dựng tương lai việc làm lấy con người làm trung tâm; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với ILO và các nước thành viên nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của AI vì việc làm thỏa đáng, tiến bộ xã hội và thịnh vượng chung.

Theo TTXVN