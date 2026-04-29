Cách mạng Chuyển đổi số Phú Thọ trong kỷ nguyên vươn mình

Trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, chuyển đổi số không còn là lựa chọn kỹ thuật mà trở thành điều kiện tiên quyết để bứt phá. Đây chính là phương thức mới để tổ chức lại quản trị, tối ưu nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Quán triệt các nghị quyết, quyết định của Trung ương về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chủ động thiết lập hệ thống điều hành đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Mọi nhiệm vụ hiện nay đều được lượng hóa, tiến độ được kiểm soát và trách nhiệm được gắn chặt với từng khâu, từng cấp. Đây chính là nền tảng cốt yếu để chuyển đổi số thoát ly khỏi những ứng dụng đơn lẻ hay phong trào hình thức, thực sự trở thành năng lực thực thi mới, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị Đất Tổ trong giai đoạn phát triển mới.

Kỳ I: Từ Nghị quyết Trung ương đến năng lực thực thi ở địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phú Thọ không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình mà đã thực hiện cuộc cách mạng tái thiết về tư duy và bộ máy hành chính. Với việc hình thành “trục điều hành” thống nhất và kỷ luật, tỉnh liên tục bứt phá trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Qua đó, khẳng định năng lực thực thi hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và sự lớn mạnh của doanh nghiệp làm thước đo cho mọi nỗ lực cải cách trong kỷ nguyên mới.

Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ văn thư thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử.

Tái thiết từ “trục điều hành” Nghị quyết 57

Chuyển đổi số ở Phú Thọ bắt đầu từ việc tổ chức lại cách lãnh đạo và vận hành bộ máy. Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành, tỉnh đã từng bước hình thành “trục điều hành” thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Ban Chỉ đạo được kiện toàn đồng bộ; hệ thống chương trình, kế hoạch, nghị quyết, quyết định được ban hành để cụ thể hóa từng nhóm nhiệm vụ; từng đầu việc được giao rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cần đạt.

Điểm mới căn bản của cách làm này là chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành công nghệ thông tin mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả. Cán bộ, đảng viên phải thay đổi thói quen làm việc, từ xử lý trên giấy tờ sang môi trường số; từ báo cáo định kỳ sang cập nhật dữ liệu thường xuyên; từ quản lý theo quy trình khép kín sang điều hành dựa trên thông tin liên thông, minh bạch và có thể kiểm chứng.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Phú Thọ triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Bộ máy được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, đòi hỏi phương thức điều hành phải nhanh, chính xác và sát cơ sở hơn. Chuyển đổi số trở thành công cụ then chốt để tái thiết quy trình quản trị: Rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao khả năng phối hợp liên thông và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Song hành với đổi mới tổ chức bộ máy là bước đi dứt khoát về hạ tầng và dữ liệu số. Hiện nay, 100% xã, phường được phủ cáp quang; gần một triệu thuê bao Internet băng rộng; vùng phủ 4G đạt 98% diện tích. Hạ tầng 5G tiếp tục được mở rộng, nhất là tại các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm kinh tế - xã hội. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành được liên thông đến cấp xã, tạo nền tảng quan trọng cho phương thức điều hành theo thời gian thực.

Trong khối cơ quan Đảng, môi trường làm việc số được thiết lập rõ nét với gần 6.000 tài khoản tác nghiệp tại 598 cơ quan. Tỷ lệ xử lý văn bản toàn trình đạt trên 90%, đứng thứ nhất trên 34 tỉnh, thành phố và thứ nhất trên 58 Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các nền tảng như sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống theo dõi thực hiện nghị quyết hay tài liệu họp số hóa thông qua quét mã QR Code đã góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp.

Chuyển đổi số ở Phú Thọ không chỉ dừng ở việc số hóa hồ sơ, văn bản hay thủ tục mà từng bước hướng tới hình thành dữ liệu quản trị. Việc đẩy mạnh Đề án 06 về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vừa phục vụ cải cách thủ tục hành chính, vừa tạo nền tảng dữ liệu dùng chung cho quản lý nhà nước. Từ cách làm đó có thể thấy, chuyển đổi số ở Phú Thọ không còn là câu chuyện triển khai kỹ thuật mà là quá trình tái thiết phương thức vận hành của cả hệ thống. Công nghệ trở thành công cụ; dữ liệu trở thành nguồn lực; kỷ luật thực thi trở thành điều kiện; còn hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp là thước đo cuối cùng.

Những con số định hình năng lực thực thi

Nếu hạ tầng, thể chế và tổ chức bộ máy là điều kiện cần, thì kết quả đo đếm được chính là thước đo quan trọng nhất của năng lực thực thi. Tại Phú Thọ, chuyển đổi số được phản ánh qua những con số thực tế như hoàn thành 163/167 nhiệm vụ, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước. Theo đồng chí Phạm Xuân Hòa - Phó Giám đốc VNPT Phú Thọ, những con số ấy không chỉ cho thấy tốc độ triển khai mà còn phản ánh sự chuyển dịch sâu hơn trong phương thức điều hành: Từ dựa vào quy trình sang dựa vào dữ liệu; từ quản lý hành chính sang phục vụ bằng hiệu quả; từ “làm cho có” sang “làm có kết quả, có sản phẩm, có tác động”.

Theo dõi kết quả rà soát tiến độ, thực hiện các nhiệm vụ trên hệ thống; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương tại Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Tỉnh ủy).

Sự lan tỏa này còn được ghi nhận mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học và đổi mới sáng tạo. Năm 2025, tỉnh triển khai 88 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh; duy trì sàn giao dịch công nghệ VPTEX với 2.285 doanh nghiệp tham gia; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) đạt 41,10 điểm, tăng 5 bậc so với giai đoạn trước.

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong khu vực công, mà đang lan tỏa sang khu vực sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp, thị trường và nhu cầu phát triển thực tiễn của địa phương.

Chuyển đổi số cũng đã bám rễ sâu tại cơ sở - nơi trực tiếp tiếp nhận, xử lý và giải quyết nhu cầu của người dân. Ở nhiều địa phương như Nông Trang, Phong Châu, Lâm Thao, Thanh Ba, Hòa Bình, Vĩnh Phúc... việc đưa 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình đã trở thành phương thức vận hành thường xuyên. Phong trào “Bình dân học vụ số” với hàng trăm lớp tập huấn đã tiếp cận hàng vạn lượt người dân, giúp phổ cập kỹ năng và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Đỗ Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nông Trang cho rằng, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thể tiếp cận và sử dụng một cách chủ động. Vì vậy, ngoài việc tổ chức tập huấn, phường xác định phải tạo môi trường để người dân “làm quen - thực hành - sử dụng thường xuyên”, từ đó, hình thành kỹ năng bền vững. Bằng hành động cụ thể, phường đã xuất bản 500 cuốn “Cẩm nang Bình dân học vụ số” phát cho cán bộ và các khu dân cư với mục tiêu mỗi người dân làm chủ công nghệ trong chính đời sống của mình.

Điểm nhấn quan trọng phía sau những con số là sự thay đổi về tư duy khi tỉnh đang chuyển mạnh sang quản trị theo kết quả. Các mục tiêu phát triển được lượng hóa rõ ràng: Đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; riêng năm 2026, phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 11%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 55 nghìn tỷ đồng (trong đó, thu nội địa khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng).

Khi chỉ tiêu được lượng hóa, trách nhiệm được gắn chặt với kết quả, công nghệ trở thành công cụ điều hành trung tâm và dữ liệu trở thành nền tảng của quản trị, chuyển đổi số đang trở thành động lực trực tiếp cho tăng trưởng, cải cách và đổi mới mô hình phát triển của tỉnh. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lợi thế mới của Đất Tổ nằm ở năng lực làm chủ công nghệ và tốc độ thực thi, tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững.

Hương Giang - Hạnh Thúy

