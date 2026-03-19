Đối thoại, hỗ trợ quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025

Sáng 19/3, Thuế tỉnh tổ chức hội nghị hỗ trợ và giải đáp thắc mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Thuế tỉnh, kết nối với các Thuế cơ sở trực thuộc và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Thuế tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tập trung vào hai nội dung cốt lõi: Hướng dẫn NNT những nội dung trọng tâm, những điểm cần lưu ý để thực hiện quyết toán Thuế TNDN và thuế TNCN năm 2025; giải đáp chi tiết và tháo gỡ mọi vướng mắc, khó khăn mà NNT đang gặp phải trong quá trình thu thập hồ sơ, kê khai và thực hiện quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2025.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, cá nhân NNT đã tích cực tương tác, thẳng thắn trao đổi, đặt câu hỏi về những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc tại đơn vị mình. Cán bộ cơ quan Thuế tỉnh đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn, làm rõ và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn mà NNT đang gặp phải. Đồng thời tổng hợp, báo cáo đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền với tinh thần “Cơ quan thuế luôn sát cánh, đồng hành cùng người nộp thuế”.

Thông qua hội nghị nhằm tăng cường sự tương tác, trao đổi hai chiều giữa cơ quan Thuế và NNT, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để NNT hoàn thành quyết toán thuế năm 2025 đúng quy định, chính xác và kịp thời.

Song song với chương trình, Thuế tỉnh duy trì đường dây nóng để tiếp nhận những khó khăn vướng mắc, những điểm nghẽn của NNT trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như những ý kiến đóng góp xây dựng của NNT để ngành Thuế ngày càng phục vụ tốt hơn.

Lê Hoàng