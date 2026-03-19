Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Sáng 19/3, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm đánh giá kết quả triển khai Đề án 06; tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến và kết quả chấm điểm theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Theo báo cáo của Công an tỉnh, việc triển khai Đề án 06 và công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu. Cụ thể, tỷ lệ tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID mới đạt 28,72%; tích hợp tài khoản an sinh xã hội đạt 21,06%; tỷ lệ định danh cơ quan, tổ chức đạt 88,17%.

Trong lĩnh vực chi trả không dùng tiền mặt, đến tháng 3/2026, tỷ lệ chi trả lương hưu hằng tháng đạt 78,52%; chi trả cho người có công với cách mạng đạt 49,01%; chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội đạt 58,14%.

Công tác định danh địa điểm, đánh số nhà mới dừng ở giai đoạn thí điểm tại 33 địa điểm trên các tuyến đường Châu Phong và Nguyễn Tất Thành (phường Việt Trì). Đáng chú ý, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai có dấu hiệu chững lại sau khi kết thúc chiến dịch vào cuối tháng 11/2025; công tác làm sạch dữ liệu nhóm 2 và cập nhật dữ liệu phát sinh chưa được quan tâm đúng mức.

Kết luận nội dung về Đề án 06, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp đẩy mạnh tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, phấn đấu đến ngày 30/6/2026 đạt tối thiểu 50%.

Đối với tích hợp tài khoản an sinh xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị tích hợp tài khoản ngân hàng.

Về chi trả không dùng tiền mặt, giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì thực hiện, phấn đấu đến 30/6/2026 đạt tỷ lệ từ 98% trở lên; Sở Nội vụ chủ trì nâng tỷ lệ chi trả cho người có công với cách mạng lên tối thiểu 70%.

Trong công tác định danh cơ quan, tổ chức, cơ quan thuế được giao chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm đầy đủ các tổ chức được định danh; Sở Nội vụ chịu trách nhiệm cập nhật 100% cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị lên hệ thống.

Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với VNPT hoàn thành trước ngày 30/6/2026; đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ công tác chuyên môn. Ngành nông nghiệp cũng được giao nghiên cứu mô hình tổ chức chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, xem xét khả năng giao về cấp xã, phường quản lý.

Cũng tại hội nghị, Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết, theo số liệu công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đến ngày 16/3, tỉnh đạt 93,81/100 điểm theo Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg), xếp thứ 23/34 tỉnh, thành phố. Kết quả này vẫn thuộc nhóm thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và nỗ lực của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, xếp hạng của tỉnh Phú so với các tỉnh, thành cả nước hiện nay còn thấp, nhiều xã trên địa bàn có điểm số chưa đạt yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường chủ động rà soát, đề ra giải pháp nâng tổng điểm đánh giá lên tối thiểu 96/100 điểm.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải theo dõi tiến độ hằng ngày, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Đối với các đơn vị có tỷ lệ thanh toán trực tuyến thấp, đặc biệt là Sở Nội vụ, cần khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan đề ra giải pháp khắc phục, bảo đảm tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 95%. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng phải chủ động rà soát, triển khai các giải pháp để đạt mục tiêu tương tự.

Văn phòng UBND tỉnh được giao giám sát chặt chẽ, công khai kết quả hằng tuần; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp xử lý đối với đơn vị chậm tiến độ; đồng thời phối hợp với VNPT nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính các chỉ số. Ngay trong tuần, các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC phải được tổng hợp, báo cáo Trung ương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, VNPT Phú Thọ phải bố trí tối đa nguồn lực, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương trong giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng dịch vụ công, xứng đáng với vai trò đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng số trên địa bàn.

Lê Minh