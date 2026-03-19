Giao ban chuyên đề các hội quần chúng Quý I/2026

Chiều 19/3, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban chuyên đề với các hội quần chúng Quý I/2026. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng đề án và hoàn thiện phương án nhân sự đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Công tác chuyển giao các hội về trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Về tổ chức đại hội, Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn. Qua rà soát, có 13/14 hội đã thống nhất đề xuất nhân sự chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội, còn 1 hội chưa thống nhất về chức danh. Đến nay, 14/14 hội cấp tỉnh vẫn chưa tổ chức đại hội. Quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, nhất là về công tác nhân sự do các văn bản quy định hướng dẫn chưa đồng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn; trong đó nhấn mạnh đến vai trò của Ủy ban MTTQ tỉnh trong định hướng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan. Nội dung thảo luận tập trung vào công tác chuẩn bị văn kiện, bảo đảm cơ sở vật chất và tiến độ tổ chức đại hội. Đồng thời, kiến nghị tỉnh quan tâm cơ chế hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất; tháo gỡ vướng mắc ở cấp cơ sở và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đại hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận nỗ lực của các Hội, đặc biệt là vai trò của các đồng chí lãnh đạo Hội trong duy trì hoạt động, chủ động nắm tình hình, phối hợp với UBND cấp xã kiện toàn tổ chức bộ máy. Về tổ chức đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu các Hội quán triệt đầy đủ văn bản của Trung ương và Thông tri số 01 ngày 18/3/2026 của Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị văn kiện cần ngắn gọn, có tính kế thừa, giải pháp nhiệm kỳ mới cần bám sát chỉ đạo Trung ương và của tỉnh, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác nhân sự bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu, quy trình; tổ chức đại hội phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành trước 30/4/2026. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội sau hợp nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên