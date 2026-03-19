Tuyên truyền, thực tập phương án PCCC và CNCH tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), ngày 19/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức tuyên truyền, tập huấn và thực tập phương án PCCC&CNCH.

Tham gia buổi tập huấn có cán bộ, nhân viên các phòng, đơn vị trực thuộc Khu di tích, lực lượng kiểm lâm và các hộ kinh doanh trong khu vực.

Hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng bình cứu hỏa.

Tại chương trình, các học viên được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC; hướng dẫn sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình cứu hỏa; đồng thời trực tiếp tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống giả định.

Các lực lượng phối hợp thực tập phương án PCCC&CNCH.

Thông qua hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho du khách và Nhân dân khi tham quan tại khu di tích. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong thời điểm Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 đang đến gần, dự kiến thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự.

Tạ Thanh