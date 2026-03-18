Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, tài sản công và cấp nước sạch nông thôn

Chiều 18/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công, tài sản công và cấp nước sạch nông thôn. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Tài chính đã báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ. Theo đó, toàn tỉnh có 5.638 cơ sở nhà, đất, được bố trí phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, hợp nhất. Tỉnh đã xây dựng phương án xử lý 1.324 cơ sở nhà, đất dôi dư theo các hình thức điều chuyển, chuyển đổi công năng sử dụng hoặc chuyển giao cho địa phương và các đơn vị quản lý, khai thác; ngoài ra, tỉnh tiếp nhận 105 cơ sở nhà, đất từ các cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, nhiều nội dung tiến độ thực hiện còn chậm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong xử lý tài sản công dôi dư. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai; việc sắp xếp, xử lý cần gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Xử lý tài sản dôi dư là nhiệm vụ rất quan trọng, cần phải quyết liệt thực hiện để tránh lãng phí. Đồng chí giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư; xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản công đã được bàn giao về cho xã và của Trung ương chuyển giao về cho tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu, xây dựng văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ bàn giao đất của các bộ, ngành Trung ương về tỉnh quản lý trước ngày 31/3/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất các khu vực, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch đấu giá các cơ sở nhà, đất dôi dư đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ngành, UBND các xã, phường rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn đối với các cơ sở nhà, đất được thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao...

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản dôi dư, trong thời gian chờ xử lý có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý, trông coi các cơ sở nhà, đất, không để lãng phí, sai phạm.

Tiếp đó, Sở Xây dựng và UBND xã Pà Cò báo cáo đề xuất phương án đầu tư dự án nước sạch xã Pà Cò. Theo báo cáo, hiện nay, người dân xã Pà Cò chủ yếu sử dụng nước từ nguồn tự nhiên, nước mưa và giếng khoan chưa qua xử lý; vào mùa khô, nguồn nước cạn kiệt, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Các công trình cấp nước đã đầu tư trước đây hoạt động kém hiệu quả, nhiều công trình xuống cấp, không còn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng.

Khẳng định việc đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt xã Pà Cò là rất cấp thiết, bảo đảm người dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Pà Cò phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng quản lý, vận hành của 4 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã được đầu tư trên địa bàn xã; tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng và chất lượng nguồn nước trên địa bàn xã và khu vực lân cận. Trên cơ sở kết quả khảo sát, xã đề xuất phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có và xây dựng bổ sung công trình mới đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị cấp nước và đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và xây dựng phương án xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn để làm cơ sở đề xuất đầu tư cải tạo, nâng cấp và trang bị máy móc đối với các công trình đã xuống cấp; đề xuất phương án vận hành sau khi đi vào hoạt động đảm bảo tính bền vững. Cùng với đó, rà soát lại toàn bộ dự án tương tự trên địa bàn tỉnh để có đánh giá tổng thể, đề xuất giải pháp xử lý đồng bộ, phù hợp thực tiễn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến đối với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 đợt 2.

Đinh Vũ