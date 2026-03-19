10 thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ

Fremont, bang California là nơi hạnh phúc nhất tại Mỹ năm 2026 nhờ tỷ lệ ly hôn và ly thân thấp, mức độ hài lòng với cuộc sống cao.

Hướng tới ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, WalletHub, ứng dụng tư vấn tài chính có trụ sở tại Mỹ, công bố danh sách các thành phố hạnh phúc nhất nước.

1. Fremont, bang California

Tổng điểm: 74,09

Nằm trong khu vực Vùng Vịnh, thành phố Fremont hai năm liên tiếp được xếp hạng là nơi hạnh phúc nhất tại Mỹ nhờ tỷ lệ ly hôn và ly thân thấp nhất (9,3%), mức độ hài lòng với cuộc sống cao nhất. Tỷ lệ cư dân có thu nhập trên 75.000 USD mỗi năm (mức tiêu chuẩn để sống thoải mái) cao nhất nước, với gần 80% hộ gia đình tại thành phố đạt mức này.

Theo nghiên cứu, người dân Fremont cũng có trung bình số ngày sức khỏe tinh thần không tốt trong tháng thấp hơn so với các nơi khác.

2. Bismarck, bang North Dakota

Tổng điểm: 73,11

Thành phố đạt thứ hạng cao một phần nhờ người dân có tình trạng sức khỏe tốt, thời gian giải trí trung bình mỗi tháng cao nhất trong số các thành phố được nghiên cứu.

Bismarck đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng Sharecare Community Well-Being Index - chỉ số đo lường mức độ người dân yêu thích nơi họ sinh sống, cảm thấy an toàn và tự hào về cộng đồng của mình.

3. Scottsdale, bang Arizona

Tổng điểm: 71,36

Scottsdale, Arizona, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng và đạt điểm cao thứ 2 ở hạng mục “cộng đồng và môi trường” cùng các yếu tố như thời tiết, thời gian nghỉ ngơi, không gian công viên, tỷ lệ ly hôn.

88% người trưởng thành tại Scottsdale đánh giá sức khỏe của họ “tốt” hoặc tốt hơn, khoảng 65% kiếm được hơn 75.000 USD một năm, theo nghiên cứu.

Báo cáo được thực hiện dựa trên ba tiêu chí chính: mức độ hạnh phúc về tinh thần và thể chất; thu nhập và việc làm; môi trường và cộng đồng. Các tiêu chí chính sẽ được chia nhỏ thành các mục nhỏ để đánh giá và chấm điểm như mức độ hài lòng với cuộc sống, tỷ lệ trầm cảm, tự tử, mức độ tham gia thể thao, tuổi thọ trung bình, chất lượng giấc ngủ, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, mức độ ổn định công việc, thời gian di chuyển đến nơi làm hay số giờ làm trung bình.

4. South Burlington, bang Vermont

Tổng điểm: 70,15

South Burlington được xếp hạng thành phố hạnh phúc thứ 4 ở Mỹ một phần nhờ đạt thứ hạng cao về sức khỏe thể chất và tinh thần, dựa trên các yếu tố như sự hài lòng về cuộc sống, tham gia thể thao. Thành phố cũng được đánh giá yên tĩnh, cư dân báo cáo có tỷ lệ ngủ đủ giấc cao nhất.

Báo cáo sử dụng dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ, Cục Thống kê Lao động, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Cục Điều tra Liên bang cùng các tổ chức chăm sóc sức khỏe để xếp hạng 182 thành phố của Mỹ.

5. Fargo, bang North Dakota

Tổng điểm: 69,36

Fargo xếp thứ hạng cao nhất ở tiêu chí cộng đồng và môi trường, với các yếu tố được xem xét như thời tiết đẹp và thời gian dành cho giải trí và nghỉ ngơi nhiều.

Kết quả top 10 bảng xếp hạng cho thấy hạnh phúc không nhất thiết gắn liền với những thành phố lớn nhất hay giàu có nhất. Thay vào đó, các địa điểm dẫn đầu thường đạt điểm cao ở những yếu tố chất lượng sống hằng ngày như sức khỏe thể chất tốt, thời gian làm việc hợp lý, giấc ngủ đầy đủ, sự ổn định tài chính và cảm giác gắn kết cộng đồng.

6. Overland Park, bang Kansas

Tổng điểm: 68,45

Là thành phố lớn thứ hai ở Kansas sau Wichita, Overland Park xếp thứ 6. Thành phố đạt hạng hai trong bảng xếp hạng về sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân.

Theo gợi ý của du khách trên Tripadvisor, các điểm đến du khách nhất định nên ghé thăm khi đến thành phố gồm Vườn ươm cây và Vườn thực vật Overland Park, chợ Nông sản, các bảo tàng cũng như tham gia trải nghiệm săn kho báu trên đường phố.

7. Charleston, bang South Carolina

Tổng điểm: 68,44

Charleston, Nam Carolina, thành phố hạnh phúc thứ 7 ở Mỹ, nhờ tiêu chí “cộng đồng và môi trường”. Điểm đến có nhiều không gian xanh, tỷ lệ ly hôn và tội phạm thấp.

Nằm ven biển phía đông nước Mỹ, thành phố lớn thứ hai của bang South Carolina này cũng từng được tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn là “nơi thân thiện nhất thế giới” nhờ sự hiếu khách của người dân địa phương. Bên cạnh đó, nơi đây còn thu hút du khách bởi vẻ đẹp cổ kính đậm chất miền Nam cùng lối kiến trúc thời thuộc địa, nền ẩm thực phong phú.

8. Irvine, bang California

Tổng điểm: 67,99

Là nơi đặt trụ sở của Đại học UC Irvine, cách Los Angeles một tiếng lái xe, Irvine xếp hạng cao ở tiêu chí sức khỏe thể chất và tinh thần khi tỷ lệ trầm cảm và tự tử thấp, nhiều người chơi thể thao, tuổi thọ và chất lượng giấc ngủ, mức độ hài lòng về cuộc sống cao.

Ngoài mức thu nhập khoảng 75.000 USD/năm, các yếu tố quan trọng khác được chấm điểm để xếp hạng thành phố gồm không gian xanh, kết nối xã hội, an toàn, khả năng đi bộ và không có ùn tắc, thời gian nghỉ ngơi. Irvine được chấm điểm cao ở hầu hết hạng mục này.

9. Gilbert, bang Arizona

Tổng điểm: 67,96

Gilbert, ngoại ô của đại đô thị Phoenix (thành phố lớn thứ 5 của Mỹ và là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất nước), xếp hạng 9. Thành phố đứng thứ 6 trong tiêu chí “cộng đồng và môi trường”, khi có thời tiết dễ chịu, không gian công viên rộng lớn, thời gian giải trí nhiều.

Với du khách muốn tìm thêm các điểm đến mới, ngoài các nơi quen thuộc, bang Arizona là một gợi ý khi nhìn vào bảng xếp hạng thành phố hạnh phúc năm nay. Ngoài Gilbert, hai thành phố khác của bang cũng nằm trong top 25 là Chandler và Tempe. Thành phố hấp dẫn du khách nhờ khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và các sa mạc ngập tràn nắng ấm.

10. San Jose, bang California

Tổng điểm: 67,79

San Jose, California, đứng thứ 10, giảm hai bậc so với năm ngoái. Thành phố thuộc Thung lũng Silicon này có trung bình 300 ngày nắng mỗi năm và đạt tỷ lệ ly hôn và ly thân thấp nhất cả nước.

Các thành phố còn lại nằm trong top 20 gồm: Burlington (Vermont), Madison (Wisconsin), Columbia (Maryland), Seattle (Washington), Plano (Texas), San Francisco (California), Chandler (Arizona), Lincoln (Nebraska), Portland (Maine), Tempe (Arizona).

Bảng xếp hạng cũng cho thấy các đô thị lớn nhất nước Mỹ lại có thứ hạng thấp như New York (thứ 59), Los Angeles (87) và Chicago (83).

Xu hướng này cho thấy các thành phố lớn có thể mang lại nhiều cơ hội kinh tế và tiện ích văn hóa nhưng những đô thị quy mô nhỏ và trung bình lại vượt trội hơn ở các chỉ số chất lượng sống hằng ngày.

Theo vnexpress.net