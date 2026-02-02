Đồng chí Bùi Minh Châu tặng quà Tết cho các hộ khó khăn tại Tân Sơn và Xuân Đài

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 2/2, đồng chí Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới thăm, trao tặng quà Tết của tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Sơn và Xuân Đài. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu trao quà Tết tặng các hộ dân có hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn xã Tân Sơn.

Tại xã Tân Sơn, đồng chí Bùi Minh Châu ghi nhận và đánh giá cao những chuyển biến tích cực của địa phương trong thời gian qua. Từ một trong những vùng khó khăn nhất của tỉnh, đến nay hệ thống giao thông trên địa bàn đã được đầu tư đồng bộ, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa các vùng sâu, vùng xa với trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất là để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn thành quả phát triển của đất nước. Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu đã trao những phần quà ý nghĩa của tỉnh cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Sơn; đồng thời chúc bà con bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại chương trình.

Tại xã Xuân Đài, đồng chí Bùi Minh Châu và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình vừa chuyển về sinh sống tại khu tái định cư khu Nhàng - đây là nơi ở mới của những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các vụ sạt lở đất do thiên tai gây ra trong năm 2024. Đồng chí phấn khởi khi thấy đời sống của bà con nơi đây đã và đang thay đổi từng ngày. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống Nhân dân, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, hỗ trợ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng người dân trong ổn định cuộc sống, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu tái định cư khu Nhàng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Minh Châu đã trao tặng các phần quà cho 4 gia đình còn khó khăn và tặng quà giá trị 10 triệu đồng cho khu dân cư xóm Nhàng.

Cũng trong chương trình, các sở ngành của tỉnh đã tặng khu dân cư các vật dụng thiết yếu để nâng cao đời sóng vật chất, tinh thần cho các hộ dân.

Mạnh Cường - Trung Kiên