Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng quà Tết xã Liên Minh

Chiều 2/2, tại xã Liên Minh, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 của tỉnh đã đến thăm và trao quà Tết cho mẹ Việt Nam Anh hùng và các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm và tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Tấm, tại khu 4 xã Liên Minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác đã thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tấm, 101 tuổi, tại khu 4 xã Liên Minh. Tại chương trình, Tổ công tác số 7 đã trao 124 suất quà Tết cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng gồm gạo và tiền mặt; 35 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; đồng thời trao các thiết bị trường học trị giá 50 triệu đồng cho Trường Mầm non Lương Lỗ, xã Liên Minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Liên Minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao tặng các thiết bị trường học cho trường Mầm non Lương Lỗ, xã Liên Minh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho người có công, người nghèo. Đồng chí đánh giá cao sự ổn định của xã Liên Minh sau sáp nhập, với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các hộ gia đình, khẳng định: những phần quà trao tặng hôm nay thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ, giúp người nghèo thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí mong muốn các hộ còn khó khăn tiếp tục tự lực, thi đua lao động sản xuất, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo sinh kế để không ai bị bỏ lại phía sau.

Gia Thái - Hoài Vũ