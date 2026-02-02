Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng quà Tết tại phường Kỳ Sơn

Ngày 2/2, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Kỳ Sơn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao quà Tết cho các hộ nghèo phường Kỳ Sơn.

Phường Kỳ Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 đơn vị gồm: Phường Kỳ Sơn, xã Mông Hóa và xã Độc Lập. Sau sáp nhập, phường có tổng diện tích tự nhiên 115,698km2, với 30 xóm, tổ dân phố. Việc sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường Kỳ Sơn đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đạt được kết quả tích cực, cơ bản dần đi vào ổn định, đúng hướng, gần dân, sát dân...

Tại chương trình, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đã trao 20 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn thành đặc biệt khó khăn phường Kỳ Sơn.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Kỳ Sơn đạt được trong năm 2025.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên đón Tết sau sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ với nhiều thay đổi và cơ hội mới. Tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều suất quà để quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo, cận nghèo, nhằm bảo đảm “nhà nhà, người người đón Tết” đầy đủ, ấm áp.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Kỳ Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, để người dân đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí an vui, đầm ấm.

Vân Anh