Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng quà Tết người có công tại xã Lâm Thao

Ngày 2/2, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng tại xã Lâm Thao nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành và lãnh đạo xã Lâm Thao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ân cần hỏi thăm và tặng quà cho bà Hoàng Thị Hiên, trú tại khu Tân Sơn.

Lãnh đạo xã Lâm Thao trao quà cho bà Hoàng Thị Hiên, trú tại khu Tân Sơn.

Trong chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Văn Cần, trú tại khu 10, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ thương tật 81% và gia đình bà Hoàng Thị Hiên, trú tại khu Tân Sơn, là mẹ liệt sĩ Tạ Văn Bình, hy sinh tại mặt trận biên giới Lai Châu.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quà cho ông Phạm Văn Cần, trú tại khu 10 nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và các đại biểu ân cần hỏi thăm, động viên đến các gia đình người có công với cách mạng.

Nhân dịp Tết cổ truyền, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình, chúc các gia đình đón Xuân Bính Ngọ an khang, hạnh phúc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và lãnh đạo xã Lâm Thao chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Phạm Văn Cần.

Lê Minh