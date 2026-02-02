Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng quà Tết người có công tại xã Lâm Thao

Ngày 2/2, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng tại xã Lâm Thao nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành và lãnh đạo xã Lâm Thao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng quà Tết người có công tại xã Lâm Thao

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ân cần hỏi thăm và tặng quà cho bà Hoàng Thị Hiên, trú tại khu Tân Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng quà Tết người có công tại xã Lâm Thao

Lãnh đạo xã Lâm Thao trao quà cho bà Hoàng Thị Hiên, trú tại khu Tân Sơn.

Trong chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Văn Cần, trú tại khu 10, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ thương tật 81% và gia đình bà Hoàng Thị Hiên, trú tại khu Tân Sơn, là mẹ liệt sĩ Tạ Văn Bình, hy sinh tại mặt trận biên giới Lai Châu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng quà Tết người có công tại xã Lâm Thao

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quà cho ông Phạm Văn Cần, trú tại khu 10 nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng quà Tết người có công tại xã Lâm Thao

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và các đại biểu ân cần hỏi thăm, động viên đến các gia đình người có công với cách mạng.

Nhân dịp Tết cổ truyền, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình, chúc các gia đình đón Xuân Bính Ngọ an khang, hạnh phúc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng quà Tết người có công tại xã Lâm Thao

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và lãnh đạo xã Lâm Thao chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Phạm Văn Cần.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lâm Thao Gia đình Người có công với cách mạng Bí thư Lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy Tặng quà tết Tết nguyên đán Ổn định cuộc sống Tân Sơn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long