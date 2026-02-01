Chương trình nghệ thuật "Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường”

Tối 1/2, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Tiết mục Trường ca Sử Việt mở màn Chương trình nghệ thuật “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, khi toàn dân tộc ta đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới các dấu mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Thành công của Đại hội là minh chứng sinh động cho sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều bắt nguồn từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chào mừng tại chương trình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Đối với tỉnh Phú Thọ, thành công của Đại hội XIV của Đảng là nguồn động viên to lớn, tạo khí thế mới để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và đến năm 2045 trở thành nơi hội tụ của truyền thống và hiện đại, của bản sắc văn hóa cội nguồn và khát vọng phát triển.

Đông đảo các tầng lớp Nhân dân đến Quảng trường Hùng Vương theo dõi trực tiếp chương trình.

Nhân dịp Xuân mới Bính Ngọ 2026, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp ca múa nhạc, hoạt cảnh gồm 3 chương, kết nối theo mạch cảm xúc xuyên suốt từ cội nguồn dân tộc, sự hội tụ văn hóa đến khát vọng vươn lên của đất nước trong mùa Xuân mới. Tham gia biểu diễn có Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long cùng các ca sĩ: Trọng Tấn, Dương Hoàng Yến, Thành Lê, Minh Hải, Tiến Hưng và nhiều nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Lạc Hồng, các đơn vị nghệ thuật, trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chương I - “Cội nguồn linh thiêng - Niềm tin dâng Đảng” mở ra không gian nghệ thuật trang nghiêm, sâu lắng, tái hiện chiều sâu lịch sử và cội nguồn thiêng liêng của dân tộc; làm nổi bật mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, khẳng định niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh nội sinh, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chương II - “Sắc màu hội tụ” là bản hòa ca văn hóa giàu hình ảnh và cảm xúc, tôn vinh Phú Thọ như một điểm hội tụ tinh hoa văn hóa các vùng miền, làm sống dậy những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu như Hát Xoan, chiêng Mường... Sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian và phối khí hiện đại tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống trong dòng chảy phát triển.

Chương III - “Xuân đất nước - Khát vọng cất cánh” lan tỏa sắc xuân tươi mới, trẻ trung, hướng về tương lai, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về niềm tin, khát vọng và quyết tâm của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình khép lại bằng đại hợp xướng mừng Đảng, mừng Xuân, kết hợp màn pháo hoa rực rỡ, tạo cao trào cảm xúc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Với sự hòa quyện giữa giá trị tư tưởng, chính trị và nghệ thuật biểu diễn, Chương trình nghệ thuật “Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường” là một dấu ấn chính luận - nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và tạo động lực thi đua sôi nổi, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đón Xuân Bính Ngọ 2026 trên quê hương cội nguồn dân tộc.

Lê Hoàng