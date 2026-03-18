Phú Thọ dự hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Sáng 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì hội nghị trực tuyến với 8 tỉnh, thành phố, gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành các gói thầu về lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với dự án thành phần đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường; hoàn thành lựa chọn nhà thầu 14/16 gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư đối với Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng công trình đường sắt; hoàn thành lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và đang lập dự toán gói thầu thiết kế kỹ thuật.

Dự kiến cuối tháng 3 sẽ lập xong báo cáo đầu kỳ, để trong tháng 4 hai bên Việt Nam và Trung Quốc thẩm định nội bộ, trong tháng 5 tư vấn Trung Quốc hoàn thiện hồ sơ, trong tháng 6 hai bên Việt Nam và Trung Quốc thẩm định chung, sau đó bên Trung Quốc hoàn thiện, bàn giao hồ sơ cho bên Việt Nam để thực hiện phê duyệt dự án.

Đối với các dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện từ 110kV trở lên nằm trong Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang chủ động, tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với công tác lập quy hoạch tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, từ tháng 9/2025, phía Trung Quốc đã cử Tập đoàn Viện khảo sát thiết kế số 4 đường sắt Trung Quốc (doanh nghiệp nhà nước hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực tư vấn) triển khai công tác lập quy hoạch. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, làm việc với các địa phương có đường sắt đi qua để thống nhất phương án quy hoạch và dự kiến hoàn thành báo cáo đầu kỳ trong tháng 4/2026; hoàn thành quy hoạch trong năm 2026.

Đối với các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội đang triển khai thủ tục đầu tư 6 tuyến, đang triển khai thực hiện 3 tuyến đường sắt đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh đang ưu tiên tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư dự án cho 6 tuyến đường sắt đô thị giai đoạn 2026 - 2030 (lựa chọn tư vấn tổng thể, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị vốn). Trong đó, đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Dự án tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương và khởi công dự án ngày 15/1/2026; Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tổ chức lễ động thổ ngày 19/12/2025; các dự án còn lại phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn đối tác công nghệ, công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung khác đang được triển khai tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, Bộ Công Thương hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đường sắt trong tháng 3; Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án Tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và tờ trình giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Dự án xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3; Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo triển khai các dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Lê Hoàng