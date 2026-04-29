Giám sát 4 chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang

Chiều 29/4, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 5 theo Quyết định số 339-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang 4 chuyên đề.

Các chuyên đề gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo dự thảo báo cáo của đoàn giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bám sát mục tiêu, quan điểm và các đột phá chiến lược để thực hiện.

Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, từ 1/7/2025 đến nay, các hoạt động trên địa bàn phường đi vào ổn định, nền nếp; kinh tế duy trì tăng trưởng; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định về phân cấp, phân quyền; quán triệt, tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Nghị quyết.

Dự thảo báo cáo của đoàn giám sát cũng chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang có giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang đánh giá rõ những vấn đề khó khăn; tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát về công tác quản lý đất đai. Đồng thời, phường cần đánh giá hiện trạng tổ chức bộ máy biên chế chính quyền hai cấp, chất lượng đội ngũ biên chế hiện có đối với công việc. Đặc biệt, phường phải xác định động lực chính để tăng trưởng hai con số; số hóa tài liệu lưu trữ và mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và chia sẻ những khó khăn của phường Nông Trang về nguồn nhân lực, cơ chế tài chính.

Đồng chí Bùi Thị Minh đề nghị phường Nông Trang rà soát, bổ sung chương trình hành động; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình hành động; đánh giá chất lượng đội ngũ hiện có và đề xuất cơ chế chính sách đãi ngộ, siết chặt kỷ cương cán bộ.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu phường xác định rõ động lực phát triển mới để có giải pháp thực hiện; chỉ rõ điểm nghẽn để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế. Ban Thường vụ Đảng ủy phường bổ sung, hoàn thiện các báo cáo gửi đoàn giám sát tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lê Hoàng