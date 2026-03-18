Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án giao thông

Sáng 18/3, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số dự án giao thông khu vực Vĩnh Phúc. Cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra trên bản đồ phần diện tích chưa được giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Nam), đoạn từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao Bến xe khách Vĩnh Yên.

Tại Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Nam), đoạn từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao Bến xe khách Vĩnh Yên, đến nay đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành 84% giá trị hợp đồng xây lắp của giai đoạn 1 và 46% của giai đoạn 2. Tuy nhiên, dự án còn vướng hơn 700m2 mặt bằng của cả 2 giai đoạn chưa được bàn giao để trồng cây xanh tại một số vị trí.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trước ngày 30/11/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu UBND các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong tháng 6/2026.

Đối với Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang đến đường 36 Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện có chiều dài hơn 5,1km, tổng mức đầu tư hơn 678,8 tỷ đồng. Đến nay, tại các vị trí đã có mặt bằng, nhà thầu thi công đạt khoảng 24% giá trị hợp đồng. Khó khăn lớn nhất của dự án là vẫn còn vướng mặt bằng tại một số vị trí.

Hiện xã Bình Nguyên chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 khu tái định cư của 73 hộ dân; đồng thời chưa kiểm kê, đánh giá, thực hiện bồi thường tài sản trên đất đối với 4 doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Hương Canh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe các đơn vị liên quan báo cáo việc giải phóng mặt bằng Dự án đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai (tuyến phía Bắc), đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang đến đường 36 Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu xã Bình Nguyên đẩy nhanh công tác kê khai, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với phần diện tích đã được chi trả bồi thường để thực hiện Dự án mở rộng Khu công nghiệp Bình Xuyên, chính quyền địa phương cần đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cơ chế hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời sớm giao đất cho nhà thầu thi công. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 khu tái định cư để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tại Dự án đường trục Đông - Tây đô thị Vĩnh Phúc (đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên), sau khi nghe báo cáo tiến độ của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và UBND xã Xuân Lãng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao nỗ lực của xã Xuân Lãng, Yên Lạc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong tháng 6/2026.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời gian quy định.

Thuý Hường